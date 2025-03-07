Трансферы Динамо Киев — какие позиции клуба стоит усилить

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Чемпионат Украины по футболу возобновился после зимнего перерыва. В верхней части турнирной таблицы продолжается ожесточенная погоня за лидером.

Киевское "Динамо" начало вторую часть сезона на первом месте, но уже потеряло первые очки, неожиданно сыграв вничью с "Ворсклой", пишет портал Новини.LIVE.

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Первые матчи весенней части уже позволяют сделать определенные выводы по кадровой ситуации в командах. И, конечно же, поговорить о тех позициях, которые еще следовало бы усилить. С "Динамо" и начнем.

Руслан Нещерет. Фото: fcdynamo.com

Голкиперы

Эта позиция несколько ослабилась, потому что зимой команду покинул многолетний основной голкипер команды Георгий Бущан, который переехал в Саудовскую Аравию.

Сейчас основной голкипером команды является Руслан Нещерет. Проблема в том, что серьезной конкуренции у него просто нет - в запасе на последние матчи были Валентин Моргун и Денис Игнатенко, которые ранее ничем серьезным не отличались и к основе их серьезно не подпускали.

Поэтому это очевидная позиция, которая нуждается в усилении. Тем более, учитывая определенную нестабильность самого Нещерета.

Денис Попов. Фото: instagram.com/popov19

Защитники

Левый фланг обороны в целом укомплектован — там есть Константин Вивчаренко и Владислав Дубинчак.

Правый фланг обороны — это Александр Тымчик (который недавно получил повреждение) и заслуженный ветеран Александр Караваев, который, честно говоря, всегда был больше вингером, чем защитником по своему профилю.

Зимой были слухи о появлении в "Динамо" бывшего игрока "Руха" Алексея Сыча, но они так и остались слухами. Очевидно, эту позицию киевлянам также стоит усилить.

Одна из самых больших проблем команды Шовковского — это центр обороны. Здесь есть Денис Попов, очень молодой Тарас Михавко, Кристиан Биловар и Максим Дячук. Но все они не могут похвастаться стабильностью, которая так необходима именно центру защиты.

Именно поэтому зимой "Динамо" рассматривало вариант с подписанием Богдана Слюбыка из "Руха" и южноафриканца Име Окона. Но не подписало ни того, ни другого.

Эта позиция, наверное, является наиболее критической для усиления в нынешнем составе "Динамо".

Андрей Ярмоленко. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Полузащитники

Здесь, в первую очередь надо уделить внимание для вингеров. Справа есть Андрей Ярмоленко, который, конечно, легенда, но он не молодеет, и очень часто имеет проблемы с функционалом в течение всего матча.

На позиции Ярмоленко может выйти Александр Караваев или Назар Волошин, могут подключить универсала Максима Брагару, который в принципе, наверное, готов играть даже вратаря. Но это недостаточная глубина состава для амбиций "Динамо".

Тем более, что слева есть Владислав Кабаев и те же Волошин и Брагару.

Этого мало. И количественно, и качественно. Поэтому это тоже позиции, которые следовало бы усилить.

Что касается центра полузащиты, здесь, кажется, все неплохо. Но. Николай Шапаренко уже давно, кажется, пересидел "Динамо". И вполне возможно может покинуть киевлян уже вскоре. Как и Владимир Бражко, который должен был это сделать еще зимой. Как и, наконец, Виталий Буяльский, который тоже является объектом интереса со стороны европейских клубов.

Поэтому уже сейчас стоит думать, кем их заменить. В команде еще есть Николай Михайленко и Валентин Рубчинский. Есть Александр Пихаленок. Первые двое только развиваются, а одного Пихаленка для киевлян явно мало.

Здесь стоит думать на перспективу, и стоило бы знать варианты на усиление уже сейчас.

Владислав Ванат. Фото: instagram.com/vanat.v

Форварды

Основной форвард команды — это Владислав Ванат. Он тоже находится в поле зрения европейских клубов. Но проблема даже не это, а то что адекватной замены для него нет.

Эдуардо Геррейро, к сожалению, авансов пока что совсем не оправдывает. А Матвей Пономаренко слишком молод, и пока что с ним тренерский штаб киевлян ведет себя очень осторожно.

Это та позиция, об усилении которой стоило бы думать уже этой зимой.

Вывод

Состав нынешнего "Динамо" позволяет бороться за чемпионство в УПЛ. Однако, в нем все еще много слабых мест, которые следовало бы усилить. Это важно, чтобы не повторять провал, который был у киевлян в этом сезоне в еврокубках.

Напомним, наставник "Александрии" Руслан Ротань уже в конце сезона пойдет на повышение и возглавит более богатую команду.

В сборной Украины существуют проблемы, которые тренерскому штабу придется решить до начала матчей с Бельгией.

Однако у Сергея Реброва есть варианты, чтобы усилить атакующую мощь национальной команды.

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко поделился важным выводом об игре команды в последних матчах.