Три молодых таланта Украины, которые превзойдут Довбика и Яремчука

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины, активно ищет новые лица для национальной команды. На март 2025 года в центре внимания — три молодых центральных нападающих: Матвей Пономаренко, Артем Степанов и Федор Задорожный.

Эти игроки уже демонстрируют потенциал, который может затмить нынешних звезд — Артема Довбика, Романа Яремчука и Владислава Ваната.

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Роман Яремчук. Фото: УАФ

Кто такие Пономаренко, Степанов и Задорожный и почему их называют будущим украинского футбола? Рассказываем подробности о том почему это перспектива не на ближайшее время.

Матвей Пономаренко: 38 голов и рекорд "Динамо"

Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко в свои 19 лет является настоящим феноменом. Уроженец Киевской области стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины U-19 в 2024 году, забив 38 голов и превзошел рекорд Владислава Ваната на два мяча.

Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо"

В сезоне 2023/24 на его счету 24 гола, а в текущем — еще восемь, несмотря на травму. В Юношеской лиге УЕФА он установил клубный рекорд U-19, забив семь голов за год.

При росте 188 см Пономаренко выделяется мощной мускулатурой и точным дальним ударом. Он — основной форвард сборной Украины U-19, где вытеснил на скамейку Артема Степанова.

В ноябре 2023 года Матвей дебютировал за первую команду "Динамо" в матче против "Шахтера", но тренер Александр Шовковский пока осторожен с юниорами.

"Пономаренко — это игрок с огромным потенциалом, но ему нужно время", — отметил Шовковский в интервью.

Артем Степанов: надежда "Байера" из Леверкузена

Артем Степанов в свои 17 лет является восходящей звездой немецкого "Байера". Воспитанник донецкого "Шахтера" покинул Украину после начала полномасштабного вторжения и переехал в Германию.

Артем Степанов. Фото: instagram.com/artem.stepaanov

Сын экс-игрока "Волыни", Степанов быстро адаптировался и теперь регулярно забивает за молодежку "Байера". Его рост (192 см), техника и скорость впечатляют скаутов.

В этом сезоне тренер Хаби Алонсо дал Артему шанс в основном составе — он дебютировал в Лиге чемпионов. Однако в юношеских сборных Украины Степанов пока не блещет. Источники связывают это со звездной болезнью футболиста на фоне игроков из Украины.

В текущем сезоне на счету Степанова 12 голов за молодежку "Байера".

Федор Задорожный: техничный гигант "Динамо"

Федор Задорожный в 18-лет проявил себя как один из самых больших талантов "Динамо". К тому же, у него уникальные данные, ведь при росте 195 см он быстр, техничен и отлично координирован для своих габаритов.

Федор Задорожный. Фото: "Динамо"

Уроженец Донецка долго оставался в тени Пономаренко, но в аренде в луганской "Заре" U-19 раскрылся по полной программе. В текущем сезоне Задорожный забил 18 голов в 16 матчах и возглавил список бомбардиров чемпионата Украины U-19.

После такого успеха Федор вернулся в "Динамо", где теперь конкурирует с Пономаренко.

Перспективы для сборной

Ребров, курирующий команды разных возрастов, строит планы на ближайшие пять лет. Пономаренко, Степанов и Задорожный уже на карандаше у тренерского штаба Унаи Мельгосы, а затем и Реброва.

Физические данные, результативность и прогресс делают их главными кандидатами на усиление сборной Украины в будущем. Кто из них станет новым лидером атаки — покажет время.

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