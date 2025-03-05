Три молодих таланти України, які перевершать Довбика та Яремчука

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Сергій Ребров, головний тренер збірної України, активно шукає нові обличчя для національної команди. На березень 2025 року в центрі уваги — троє молодих центральних нападників: Матвій Пономаренко, Артем Степанов і Федір Задорожний.

Ці гравці вже демонструють потенціал, який може затьмарити нинішніх зірок — Артема Довбика, Романа Яремчука та Владислава Ваната.

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Хто такі Пономаренко, Степанов і Задорожний і чому їх називають майбутнім українського футболу? Розповідаємо подробиці про те, чому це перспектива не на найближчий час.

Матвій Пономаренко: 38 голів і рекорд "Динамо"

Нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко у свої 19 років є справжнім феноменом. Уродженець Київської області став найкращим бомбардиром чемпіонату України U-19 у 2024 році, забивши 38 голів і перевершивши рекорд Владислава Ваната на два м'ячі.

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо"

У сезоні 2023/24 рр. на його рахунку 24 голи, а в поточному — ще вісім, незважаючи на травму. У Юнацькій лізі УЄФА він встановив клубний рекорд U-19, забивши сім голів за рік.

При зрості 188 см Пономаренко виділяється потужною мускулатурою і точним дальнім ударом. Він — основний форвард збірної України U-19, де витіснив на лавку Артема Степанова.

У листопаді 2023 року Матвій дебютував за першу команду "Динамо" в матчі проти "Шахтаря", але тренер Олександр Шовковський поки що обережний із юніорами.

"Пономаренко — це гравець із величезним потенціалом, але йому потрібен час", — зазначив Шовковський в інтерв'ю.

Артем Степанов: надія "Баєра" з Леверкузена

Артем Степанов у свої 17 років є висхідною зіркою німецького "Баєра". Вихованець донецького "Шахтаря" покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення і переїхав до Німеччини.

Артем Степанов. Фото: instagram.com/artem.stepaanov

Син ексгравця "Волині", Степанов швидко адаптувався і тепер регулярно забиває за молодіжку "Баєра". Його зріст (192 см), техніка і швидкість вражають скаутів.

Цього сезону тренер Хабі Алонсо дав Артему шанс в основному складі — він дебютував у Лізі чемпіонів. Однак у юнацьких збірних України Степанов поки що не блищить. Джерела пов'язують це із зірковою хворобою футболіста на тлі гравців з України.

У поточному сезоні на рахунку Степанова 12 голів за молодіжку "Баєра".

Федір Задорожний: технічний гігант "Динамо"

Федір Задорожний у 18 років проявив себе як один із найбільших талантів "Динамо". До того ж у нього унікальні дані, адже при зрості 195 см він швидкий, технічний і відмінно координований для своїх габаритів.

Федір Задорожний. Фото: "Динамо"

Уродженець Донецька довго залишався в тіні Пономаренка, але в оренді в луганській "Зорі" U-19 розкрився по повній програмі. У поточному сезоні Задорожний забив 18 голів у 16 матчах і очолив список бомбардирів чемпіонату України U-19.

Після такого успіху Федір повернувся в "Динамо", де тепер конкурує з Пономаренком.

Перспективи для збірної

Ребров, який опікає команди різного віку, будує плани на найближчі п'ять років. Пономаренко, Степанов і Задорожний уже на олівці у тренерського штабу Унаї Мельгоси, а потім і Реброва.

Фізичні дані, результативність і прогрес роблять їх головними кандидатами на підсилення збірної України в майбутньому. Хто з них стане новим лідером атаки — покаже час.

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