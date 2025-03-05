Украина испытывает большие проблемы перед играми с Бельгией в Лиге наций

Футболисты сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва готовится к стыковым матчам Лиги наций против Бельгии, которые пройдут 20 и 23 марта. Эти встречи определят, останется ли команда в дивизионе B или получит шанс на повышение.

Однако за 15 дней до первого матча "сине-желтые" сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с формой игроков и нехваткой альтернативы на ключевых позициях.

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Футболисты сборной Украины. Фото: УАФ

Вратарь: кризис Трубина и нехватка практики у Лунина

Позиция голкипера долгое время была сильной стороной сборной Украины, но сейчас ситуация осложняется. Основной вратарь Анатолий Трубин из "Бенфики" имеет регулярную игровую практику, однако его выступления оставляют желать лучшего: он допускает ошибки и пропускает больше обычного.

Анатолий Трубин и тренер вратарей Рустам Худжамов. Фото: УАФ

Андрей Лунин из "Реала", второй номер команды, почти не играет в клубе. При этом в феврале он провел отличный матч в Кубке Испании против "Реал Сосьедада", но общей практики ему катастрофически не хватает.

Третий вариант — Георгий Бущан ("Аль-Шабаб") или Дмитрий Ризнык ("Шахтер") — оба являются основными в своих клубах, но их уровень пока вызывает сомнения перед топ-соперником вроде Бельгии.

Правый защитник: Конопля без практики, Тымчик нестабилен

Ефим Конопля из "Шахтера" остается основным правым защитником сборной Украины, но в клубе он уступил место Винисиусу Тобиасу и мало играет.

Юхим Конопля в Лиге наций. Фото: УАФ

Его сменщик, Александр Тымчик из "Динамо", не всегда справляется с быстрыми фланговыми игроками, такими как Жереми Доку из Бельгии. Это сильно настораживает.

На усиление позиции могут вызвать Алексея Сича ("Карпаты") или Илью Крупского ("Ворскла"), которые регулярно выходят в УПЛ, но их опыта может не хватить против сильного соперника.

Опорный полузащитник: травмы и ошибки

Позиция опорника — слабое звено команды. Владимир Бражко из "Динамо" восстанавливается после травмы и проигрывает конкуренцию Николаю Михайленко в клубе. Иван Калюжный, второй по статусу опорник, после зимних сборов не набрал форму и допускает слишком много ошибок.

Иван Калюжный. Фото: УАФ

Матч с Бельгией, где в центре поля блистает Кевин Де Брюйне, потребует надежности в обороне. Не исключено, что Ребров вызовет в состав Николая Михайленко как запасной вариант.

Центральный полузащитник: Шапаренко и Судаков не в форме

Ребров за время работы в сборной сделал ставку на Николая Шапаренко ("Динамо") и Георгия Судакова ("Шахтер") в центре поля, но оба игрока завершили сборы с последствиями травм и болезней. Сейчас они далеки от оптимальной физической и игровой формы, и их участие в матчах под вопросом.

Георгий Судаков против Албании. Фото: УАФ

Без них центр поля рискует потерять креативность и стабильность. Было бы интересно увидеть в команде Артема Бондаренко, Александра Пихаленка и Виталия Буяльского.

Левый вингер: Мудрик вне игры

Михаил Мудрик из "Челси" был главной надеждой на левом фланге атаки, но проваленный допинг-тест поставил крест на его участии.

Мудрика жестко встретили в Лиге наций. Фото: УАФ

Оптимальная замена — перевод Виктора Цыганкова из "Жироны" с правого фланга на левый, где он уже играл ранее. Другие варианты — Александр Назаренко ("Полесье") с меньшим опытом или Владислав Кабаев ("Динамо"), который пока не впечатляет.

Чего ждать с Бельгией

Сборной Украины предстоит сложный вызов. Травмы, нехватка игровой практики и спад формы лидеров осложняют подготовку к матчам с Бельгией. Реброву придется искать нестандартные решения, чтобы компенсировать слабости команды.

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