Лига чемпионов — пять самых интересных рекордов турнира

Форвард английского "Ливерпуля" Мохамед Салах. Фото: REUTERS/Phil Noble

В Лиге чемпионов наступает время решающих этапов. Команды определяют сильнейшего на стадии 1/8 финала.

Лига чемпионов была и остается самым престижным клубным футбольным турниром Европы, пишет портал Новини.LIVE.

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Соревнования в этом турнире продолжаются уже десятки лет. А там где есть соревнования — там есть и рекорды.

О некоторых из них, а именно — о самых эпических рекордах, которые, вполне возможно, больше никогда не будут побиты, мы поговорим сегодня.

Самый быстрый хет-трик

Долгое время рекордсменом был французский форвард "Лиона" Бафетимби Гомис, который забил три мяча в ворота "Динамо" Загреб в 2011 году за 8 минут.

Но этот рекорд побили спустя 11 лет.

В 2022 году форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах потратил на три мяча в ворота шотландского "Рейнджерс" семь минут. То есть, на минуту меньше.

Самая длинная серия "сухих" матчей голкипера

Здесь первенство принадлежит бывшему голкиперу лондонского "Арсенала" Йенсу Леманну.

Он провел восемь "сухих" матчей за "Арсенал" с 9 марта 2005 года по 25 апреля 2006 года.

В девятом поединке его, к сожалению, удалили уже на 18 минуте.

Больше всего голов вратаря

Еще один вратарский рекорд. И еще один немец. Здесь лидирует бывший голкипер "Гамбурга", "Байера" и "Баварии" Ганс-Йорг Бутт.

На его счету три забитых пенальти.

Больше всего голов в матче

Этот исторический матч произошел в 2016 году. Дортмундская "Боруссия" принимала польскую "Легию".

Поединок завершился со счетом 8:4 в пользу немцев. То есть всего в матче было забито 12 голов.

Самый старший игрок

Бывший голкипер итальянского "Лацио" Марко Балотта. Рекорд был установлен в декабре 2007 года в матче "Лацио" против "Реала".

На момент выхода на поле Балотте было 43 года и 252 дня.

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