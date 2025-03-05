Ліга чемпіонів — п'ять найцікавіших рекордів турніру

Форвард англійського "Ліверпуля" Мохамед Салах. Фото: REUTERS/Phil Noble

У Лізі чемпіонів настає час вирішальних етапів. Команди визначають сильнішого на стадії 1/8 фіналу.

Ліга чемпіонів була та залишається найпрестижнішим клубним футбольним турніром Європи, пише портал Новини.LIVE.

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Змагання у цьому турнірі тривають вже десятки років. А там де є змагання — там є і рекорди.

Про деякі з них, а саме — про найбільш епічні рекорди, які, цілком можливо, більше ніколи не будуть побиті, ми поговоримо сьогодні.

Найшвидший хет-трик

Довгий час рекордсменом був французький форвард "Ліона" Бафетімбі Гоміс, який забив три м'ячі у ворота "Динамо" Загреб у 2011 році за 8 хвилин.

Але цей рекорд побили через 11 років.

У 2022 році форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах витратив на три м'ячі у ворота шотландського "Рейнджерс" сім хвилин. Тобто, на хвилину менше.

Найдовша серія "сухих" матчів голкіпера

Тут першість належить колишньому голкіперу лондонського "Арсенала" Єнсу Леманну.

Він провів вісім "сухих" матчів за "Арсенал" з 9 березня 2005 року по 25 квітня 2006 року.

У дев'ятому поєдинку його, на жаль, вилучили уже на 18 хвилині.

Найбільше голів воротаря

Ще один воротарський рекорд. І ще один німець. тут лідирує колишній голкіпер "Гамбурга", "Баєра" та "Баварії" Ганс-Йорг Бутт.

На його рахунку три забиті пенальті.

Найбільше голів у матчі

Цей історичний матч стався у 2016 році. Дортмундська "Борусія" приймала польську "Легію".

Поєдинок завершився з рахунком 8:4 на користь німців. Тобто усього в матчі було забито 12 голів.

Найстарший гравець

Колишній голкіпер італійського "Лаціо" Марко Балотта. Рекорд було встановлено у грудні 2007 року у матчі "Лаціо" проти "Реала".

На момент виходу на поле Балотті було 43 роки та 252 дні.

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