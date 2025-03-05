Україна має великі проблеми перед іграми з Бельгією в Лізі націй

Футболісти збірної України. Фото: УАФ

Збірна України під керівництвом Сергія Реброва готується до стикових матчів Ліги націй проти Бельгії, які відбудуться 20 і 23 березня. Ці зустрічі визначать, чи залишиться команда в дивізіоні B, чи отримає шанс на підвищення.

Однак за 15 днів до першого матчу "синьо-жовті" стикаються з серйозними проблемами, пов'язаними з формою гравців і браком альтернативи на ключових позиціях.

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Футболісти збірної України. Фото: УАФ

Воротар: криза Трубіна і брак практики у Луніна

Позиція голкіпера довгий час була сильною стороною збірної України, але зараз ситуація ускладнюється. Основний воротар Анатолій Трубін із "Бенфіки" має регулярну ігрову практику, проте його виступи залишають бажати кращого: він припускається помилок і пропускає більше, ніж зазвичай.

Анатолій Трубін і тренер воротарів Рустам Худжамов. Фото: УАФ

Андрій Лунін із "Реала", другий номер команди, майже не грає в клубі. При цьому в лютому він провів чудовий матч у Кубку Іспанії проти "Реал Сосьєдаду", але загальної практики йому катастрофічно не вистачає.

Третій варіант — Георгій Бущан ("Аль-Шабаб") або Дмитро Різник ("Шахтар") — обидва є основними у своїх клубах, але їхній рівень поки що викликає сумніви перед топ-суперником на кшталт Бельгії.

Правий захисник: Конопля без практики, Тимчик нестабільний

Юхим Конопля з "Шахтаря" залишається основним правим захисником збірної України, але в клубі він поступився місцем Вінісіусу Тобіасу і мало грає.

Юхим Конопля в Лізі націй. Фото: УАФ

Його заміна, Олександр Тимчик із "Динамо", не завжди справляється зі швидкими фланговими гравцями, такими як Жеремі Доку з Бельгії. Це сильно насторожує.

На посилення позиції можуть викликати Олексія Сича ("Карпати") або Іллю Крупського ("Ворскла"), які регулярно виходять в УПЛ, але їхнього досвіду може не вистачити проти сильного суперника.

Опорний півзахисник: травми і помилки

Позиція опорника — слабка ланка команди. Володимир Бражко з "Динамо" відновлюється від наслідків травми і програє конкуренцію Миколі Михайленку в клубі. Іван Калюжний, другий за статусом опорник, після зимових зборів не набрав форму і припускається надто багато помилок.

Іван Калюжний. Фото: УАФ

Матч із Бельгією, де в центрі поля блищить Кевін Де Брюйне, вимагатиме надійності в обороні. Не виключено, що Ребров викличе до складу Миколу Михайленка як запасний варіант.

Центральний півзахисник: Шапаренко і Судаков не у формі

Ребров за час роботи в збірній зробив ставку на Миколу Шапаренка ("Динамо") і Георгія Судакова ("Шахтар") у центрі поля, але обидва гравці завершили збори з наслідками травм і хвороб. Зараз вони далекі від оптимальної фізичної та ігрової форми, і їхня участь у матчах під питанням.

Георгій Судаков проти Албанії. Фото: УАФ

Без них центр поля ризикує втратити креативність і стабільність. Було б цікаво побачити в команді на заміну Артема Бондаренка, Олександра Піхальонка та Віталія Буяльського.

Лівий вінгер: Мудрик поза грою

Михайло Мудрик із "Челсі" був головною надією на лівому фланзі атаки, але провалений допінг-тест поставив хрест на його участі.

Мудрика жорстко зустріли в Лізі націй. Фото: УАФ

Оптимальна заміна — переведення Віктора Циганкова з "Жирони" з правого флангу на лівий, де він уже грав раніше. Інші варіанти - Олександр Назаренко ("Полісся") з меншим досвідом або Владислав Кабаєв ("Динамо"), який поки що не вражає.

Чого чекати з Бельгією

На збірну України чекає складний виклик. Травми, брак ігрової практики і спад форми лідерів ускладнюють підготовку до матчів із Бельгією. Реброву доведеться шукати нестандартні рішення, щоб компенсувати слабкості команди.

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