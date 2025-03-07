Бражко назвал секрет победы Динамо в важном матче УПЛ

Владимир Бражко после матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко помог киевскому "Динамо" обыграть ЛНЗ в 20 туре УПЛ. На счету футболиста оказался решающий удар в этом противостоянии.

Бражко в эфире YouTube-канала "УПЛ ТБ" объяснил, почему "Динамо" чуть не потеряло важные очки.

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Киевская команда первой забила гол на выезде, но пропустила ответный мяч в начале второго тайма. Владимир Бражко признал, что серия ошибок после перерыва привела к тому, что футболисты "Динамо" занервничали. Ему было сложно выходить на замену при такой игре. Однако у полузащитника было предчувствие, что он сумеет повлиять на результат поединка.

Владимир Бражко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как Бражко оценил свою игру

Хавбек сборной Украины несколько раз пытался помочь "Динамо" забить гол. Сначала он сделал удобную передачу на Герреро, однако Эдуардо не сумел отличиться. Но незадолго до финального свистка Бражко самостоятельно нанес удар по воротам ЛНЗ, и мяч рикошетом от Ильи Путри оказался в сетке.

Полузащитник "Динамо" не расстроился из-за того, что гол записали не на его счет. Он доволен из-за того, что "бело-синие" сумели одержать победу. В отличие от матча с "Ворсклой" в прошлом туре, теперь у команды будет хорошее настроение.

Бражко продолжает набирать форму после травмы, из-за которой вернулся к тренировкам только в январе 2025 года. Владимир проводит по две тренировки каждый день и хочет вернуть место в основном составе "Динамо".

Напомним, бывший главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань уже летом может сменить команду.

А у Сергея Реброва начались проблемы в главной команде страны, они могут помешать обыграть Бельгию в плей-офф Лиги Наций.

Тренерский штаб сборной Украины может вызвать в команду одного из трех молодых футболистов, которые часто забивают голы.