Бражко назвав секрет перемоги Динамо у важливому матчі УПЛ

Володимир Бражко після матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник збірної України Володимир Бражко допоміг київському "Динамо" обіграти ЛНЗ у 20 турі УПЛ. На рахунку футболіста виявився вирішальний удар у цьому протистоянні.

Бражко в ефірі YouTube-каналу "УПЛ ТБ" пояснив, чому "Динамо" мало не втратило важливі очки.

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Київська команда першою забила гол на виїзді, але пропустила м'яч у відповідь на початку другого тайму. Володимир Бражко визнав, що серія помилок після перерви призвела до того, що футболісти "Динамо" занервували. Йому було складно виходити на заміну за такої гри. Однак у півзахисника було передчуття, що він зуміє вплинути на результат поєдинку.

Володимир Бражко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Як Бражко оцінив свою гру

Хавбек збірної України кілька разів намагався допомогти "Динамо" забити гол. Спочатку він зробив зручну передачу на Герреро, однак Едуардо не зумів відзначитися. Але незадовго до фінального свистка Бражко самотужки завдав удару по воротах ЛНЗ, і м'яч рикошетом від Іллі Путрі опинився в сітці.

Півзахисник "Динамо" не засмутився через те, що гол записали не на його рахунок. Він задоволений через те, що "біло-сині" зуміли здобути перемогу. На відміну від матчу з "Ворсклою" в минулому турі, тепер у команди буде гарний настрій.

Бражко продовжує набирати форму після травми, через яку повернувся до тренувань тільки в січні 2025 року. Володимир проводить по два тренування щодня і хоче повернути місце в основному складі "Динамо".

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