Ротань влітку покине Олександрію та перейде в багатший клуб

Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"

Нинішній головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань може залишити клуб улітку 2025 року. Вже 30 червня у нього завершиться термін дії контракту.

У "Олександрії" мало шансів утримати спеціаліста, на якого претендуватимуть потужніші команди Української прем’єр-ліги (УПЛ).

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Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"

Щоб отримати Ротаня, клубам потрібно мати хороше фінансування та якісно укомплектований склад.

В який клуб перейде Ротань

"Олександрія" під керівництвом Ротаня пережила кілька невдалих періодів, але цього сезону піднялася до лідерів і тримається в боротьбі за Лігу чемпіонів.

Це стало можливим завдяки трансферній кампанії минулого літа. В "Олександрію" запросили більш досвідчених гравців, а Ротань зробив гру команди прагматичнішою.

Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"

Єдине, що заважає "Олександрії" грати стабільно — скромні можливості клубу. Саме тому ширяться чутки, що Ротань може не продовжити контракт.

Наразі у клубів, які можуть зацікавитися Ротанем, є тренери, але їхнє становище не є безхмарним.

Першим у списку потенційних роботодавців є "Динамо" Київ. Столичний клуб лідирує в УПЛ, проте провалився в єврокубках, а його гра переживає не найкращі часи. Важко навіть уявити, що було б із командою без таких сильних футболістів.

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Якщо головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський втратить перевагу в турнірній таблиці та програє чемпіонство, його можуть звільнити.

Ротань, який двічі переходив у "Динамо" як гравець, міг би зробити гру команди сучаснішою. Його призначення могло б повернути стабільність і додати свіжих тактичних рішень.

"Полісся" Житомир також може стати претендентом на Ротаня. Команда Геннадія Буткевича є найактивнішою на трансферному ринку УПЛ. Вона стрімко прогресує завдяки солідним інвестиціям та амбітним цілям.

Імад Ашур. Фото: "Полісся"

Однак головний тренер "Полісся" Імад Ашур раніше не працював з дорослими командами. Іноді він не знає, як змінити гру, або не може налаштувати гравців, що викликає багато запитань щодо його тренерських якостей.

Ротань, який вміє працювати в умовах обмежених ресурсів і будувати сучасну гру, міг би стати ідеальним вибором для "Полісся".

"Металіст 1925" теж розглядається як варіант. Харківський клуб поступово відновлює позиції після складних часів, а фінансові вливання дозволяють запрошувати якісних гравців.

Патрік Ван Леувен. Фото: "Металіст 1925"

Наразі команду тренує нідерландець Патрік Ван Леувен. Це сильний спеціаліст, але поки що йому не вдалося нав’язати команді домінуючий футбол.

Якщо після закінчення сезону Ван Леувена звільнять, то Ротань може перейти до клубу, який не має фінансових проблем і запрошує гравців рівня Іллі Крупського та Івана Калюжного.

Поки що це лише припущення, але перехід до "Динамо", "Полісся" чи "Металіста 1925" виглядає логічним продовженням тренерської кар’єри Ротаня.

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