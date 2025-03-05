Ротань оцінив гру Судакова після дубля у матчі з Олександрією

Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"

В рамках Української прем’єр-ліги відбувся матч донецького "Шахтаря" та "Олександрії". Героєм зустрічі став півзахисник "гірників" Георгій Судаков, який оформив дубль.

Після гри про Судакова у коментарі для "ВЗБІРНОЇ" висловився головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань, який тренував футболіста в молодіжній команді.

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Судаков нарвався на похвалу

Головний тренер "Олександрії" заявив, що коли м’яч опиняється в ногах у Судакова, той демонструє свій рівень.

За його словами, цей гравець довів, що вартий тих грошей, які за нього платять, адже він фактично зробив матч для "Шахтаря".

Також тренер додав, що для його команди це прикро, але водночас він дуже задоволений тим, як Судаков себе проявляє.

"Коли м’яч в ногах у Судакова… Цей гравець якраз довів, що він коштує таких грошей. Він зробив матч для "Шахтаря". Для нас це прикро, але, з іншого боку, я дуже задоволений, що Судаков себе показує. Я вважаю, він уже заслужив давно бути десь у Європі", — сказав Ротань.

Цього сезону Судаков у 26 матчах забив 12 голів та зробив три асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 32 млн євро.

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