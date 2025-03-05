Ротань оценил игру Судакова после дубля в матче с Александрией

Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

В рамках Украинской премьер-лиги состоялся матч донецкого "Шахтера" и "Александрии". Героем встречи стал полузащитник "горняков" Георгий Судаков, который оформил дубль.

После игры о Судакове в комментарии для "ВЗБІРНА" высказался главный тренер "Александрии" Руслан Ротань, который тренировал футболиста в молодежной команде.

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Руслан Ротань. Фото: "Шахтер"

Судаков нарвался на похвалу

Главный тренер "Александрии" заявил, что когда мяч оказывается в ногах у Судакова, тот демонстрирует свой уровень.

По его словам, этот игрок доказал, что стоит тех денег, которые за него платят, ведь он фактически сделал матч для "Шахтера".

Также тренер добавил, что для его команды это обидно, но в то же время он очень доволен тем, как Судаков себя проявляет.

"Когда мяч в ногах у Судакова... Этот игрок как раз доказал, что он стоит таких денег. Он сделал матч для "Шахтера". Для нас это обидно, но, с другой стороны, я очень доволен, что Судаков себя показывает. Я считаю, он уже заслужил давно быть где-то в Европе", — сказал Ротань.

В этом сезоне Судаков в 26 матчах забил 12 голов и сделал три ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 32 млн евро.

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