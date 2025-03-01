Шахтер и Александрия шокировали фанатов игрой в УПЛ — какой счет матча

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar

В украинской Премьер-лиге проходят матчи очередного тура. Центральный поединок состоялся во Львове.

Донецкий "Шахтер" одолел "Александрию" и "подтянулся" к лидерам чемпионата, сообщает портал Новини.LIVE.

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Как сыграли "Шахтер" и "Александрия"

Первый тайм завершился нулевой ничьей. Обе команды не поражали атакующими действиями и почти не наносили ударов по воротам соперника.

Второй тайм был несколько иным. Команды активизировались и начали чаще добегать до ворот соперника. Появились и удары, некоторые из них можно было бы назвать опасными.

"Шахтер" "додавил" соперника на 78 минуте, когда голом отметился Георгий Судаков, который появился на поле на старте второго тайма.

На 90 минуте счет удвоил бразильский легионер "горняков" Эгинальду. На 90+3 Георгий Судаков оформил дубль и установил финальный счет матча.

Таким образом "Шахтер" набирает 36 пунктов и подтягивается к "Александрии" на расстояние в 5 очков.

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