Шахтар та Олександрія шокували фанатів грою в УПЛ — який рахунок матчу

Головний тренер донецького "Шахтаря" Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar

В українській Прем'єр-лізі проходять матчі чергового туру. Центральний поєдинок відбувся у Львові.

Донецький "Шахтар" здолав "Олександрію" та "підтягнувся" до лідерів чемпіонату, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Рахунок матчу — 3:0 на користь "гірників". Сам матч був не надто динамічним.

Як зіграли "Шахтар" та "Олександрія"

Перший тайм завершився нульовою нічиєю. Обидві команди не вражали атакуючими діями і майже не завдавали ударів по воротам суперника.

Другий тайм був дещо іншим. Команди активізувалися і почали частіше добігати до воріт суперника. З'явились і удари, деякі з них можна було би назвати небезпечними.

"Шахтар" "додавив" суперника на 78 хвилині, коли голом відзначився Георгій Судаков, який з'явився на полі на старті другого тайму.

На 90 хвилині рахунок подвоїв бразильський легіонер "гірників" Егінальду. На 90+3 Георгій Судаков оформив дубль та встановив фінальний рахунок матчу.

Таким чином "Шахтар" набирає 36 пунктів та підтягується до "Олександрії" на відстань у 5 очок.

Нагадаємо, стало відомо, хто з гравців збірної України з часом зробив помітну кар'єру у збірній Росії.

Український боксер Олександр Усик пояснив, який з його поясів поїхав до Дональда Трампа.

Італійський "Мілан" розглядає варіант із запрошенням на роботу легендарного гравця та тренера "Барселони".

Названо трьох українських боксерів, які можуть повторити успіх Олександра Усика.