Динамо підписало фіналіста Ліги Європи — що відомо

Неочікуваний трансфер в УПЛ — Динамо підписало фіналіста ЛЄ
У чемпіонаті України з футболу відновилися матчі після зимової перерви. Клуби продовжують посилювати свої склади новими виконавцями.
Київське "Динамо" підписало досвідченого правого захисника "Колоса" Валерія Лучкевича, повідомляє коментатор Сергій Лук'яненко.
Цей трансфер відбувся на фоні новини про травму основного правого захисника команди Олександра Тимчика. Схоже, саме Лучкевич має його замінити.
Лучкевич в "Динамо"
Валерій Лучкевич запам'ятався іграми за "Дніпро", "Олександрію" та "Дніпро-1".
Він також їздив за кордон, де виступав протягом двох років за бельгійський "Стандарт".
Цього сезону Лучкевич провів за "Колос" лише 3 матчі (182 хвилини), у більшості випадків залишаючись або поза заявкою, або на лаві запасних.
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