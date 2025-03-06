Динамо підписало фіналіста Ліги Європи — що відомо

Київське "Динамо" на тренуванні. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

У чемпіонаті України з футболу відновилися матчі після зимової перерви. Клуби продовжують посилювати свої склади новими виконавцями.

Київське "Динамо" підписало досвідченого правого захисника "Колоса" Валерія Лучкевича, повідомляє коментатор Сергій Лук'яненко.

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Валерій Лучкевич. Фото: instagram.com/valerii.luchkevych

Лучкевич в "Динамо"

Валерій Лучкевич запам'ятався іграми за "Дніпро", "Олександрію" та "Дніпро-1".

Він також їздив за кордон, де виступав протягом двох років за бельгійський "Стандарт".

Цього сезону Лучкевич провів за "Колос" лише 3 матчі (182 хвилини), у більшості випадків залишаючись або поза заявкою, або на лаві запасних.

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