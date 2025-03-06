У Жироні визначилися, що робити з Циганковим

У Жироні готують нове рішення щодо українця Циганкова
Півзахисник збірної України Віктор Циганков отримає заохочення не тільки від тренерського штабу команди, а й від босів клубу. Найближчим часом він продовжить контракт із каталонцями.
Циганков може надовго залишитися в "Жироні", повідомляє Diario AS.
Контракт Віктора Циганкова з "Жироною" закінчується влітку 2027 року. Клуб уже працює над новою угодою, яка дасть змогу українцеві залишитися в Каталонії щонайменше чотири наступні роки. Сам футболіст готовий підставити підпис під новим контрактом.
Чого "Жирона" чекає від Циганкова
Минулого сезону хавбек був одним із лідерів команди. Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес високо цінує потенціал гравця і розуміє, що без українця буде складно повернутися в єврокубки.
Першу частину сезону Циганков не регулярно виходив на поле через травми. Футболістові вдалося подолати наслідки проблем зі здоров'ям, він повертається в оптимальну форму. У "Жироні" не сумніваються в рішенні продовжити контракт із Віктором.
Минулого літа Циганковим цікавилися відомі клуби з Англії та інших чемпіонатів. Коли футболіст повернеться до колишньої гри, цей інтерес може бути відновлений. Каталонці зможуть вигідно продати півзахисника.
У сезоні 2024/2025 Циганков провів у складі "Жирони" 15 поєдинків у чемпіонаті Іспанії, забив 2 м'ячі та зробив 4 результативні передачі.
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