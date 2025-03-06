У Жироні визначилися, що робити з Циганковим

Віктор Циганков і його фірмове святкування в "Жироні". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисник збірної України Віктор Циганков отримає заохочення не тільки від тренерського штабу команди, а й від босів клубу. Найближчим часом він продовжить контракт із каталонцями.

Циганков може надовго залишитися в "Жироні", повідомляє Diario AS.

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Контракт Віктора Циганкова з "Жироною" закінчується влітку 2027 року. Клуб уже працює над новою угодою, яка дасть змогу українцеві залишитися в Каталонії щонайменше чотири наступні роки. Сам футболіст готовий підставити підпис під новим контрактом.

Віктор Циганков протистоїть Кіліану Мбаппе з "Реала". Фото: Reuters/Ana Beltran

Чого "Жирона" чекає від Циганкова

Минулого сезону хавбек був одним із лідерів команди. Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес високо цінує потенціал гравця і розуміє, що без українця буде складно повернутися в єврокубки.

Першу частину сезону Циганков не регулярно виходив на поле через травми. Футболістові вдалося подолати наслідки проблем зі здоров'ям, він повертається в оптимальну форму. У "Жироні" не сумніваються в рішенні продовжити контракт із Віктором.

Минулого літа Циганковим цікавилися відомі клуби з Англії та інших чемпіонатів. Коли футболіст повернеться до колишньої гри, цей інтерес може бути відновлений. Каталонці зможуть вигідно продати півзахисника.

У сезоні 2024/2025 Циганков провів у складі "Жирони" 15 поєдинків у чемпіонаті Іспанії, забив 2 м'ячі та зробив 4 результативні передачі.

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