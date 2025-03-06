В Жироне определились, что делать с Цыганковым

Виктор Цыганков и его фирменное празднование в "Жироне". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков получит поощрение не только от тренерского штаба команды, но и от боссов клуба. В ближайшее время он продлит контракт с каталонцами.

Цыганков может надолго остаться в "Жироне", сообщает Diario AS.

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Контракт Виктора Цыганкова с "Жироной" истекает летом 2027 года. Клуб уже работает над новым соглашением, которое позволит украинцу остаться в Каталонии как минимум четыре следующих года. Сам футболист готов подставить подпись под новым контрактом.

Виктор Цыганков противостоит Килиану Мбаппе из "Реала". Фото: Reuters/Ana Beltran

Чего "Жирона" ждет от Цыганкова

В прошлом сезоне хавбек был одним из лидеров команды. Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высоко ценит потенциал игрока и понимает, что без украинца будет сложно вернуться в еврокубки.

Первую часть сезона Цыганков не регулярно выходил на поле из-за травм. Футболисту удалось преодолеть последствия проблем со здоровьем, он возвращается в оптимальную форму. В "Жироне" не сомневаются в решении продлить контракт с Виктором.

Прошлым летом Цыганковым интересовались известные клубы из Англии и других чемпионатов. Когда футболист вернется к прежней игре, этот интерес может быть возобновлен. Каталонцы смогут выгодно продать полузащитника.

В сезоне 2024/2025 Цыганков провел в составе "Жироны" 15 поединков в чемпионате Испании, забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи.

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