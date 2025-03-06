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В Жироне готовят новое решение по украинцу Цыганкову

6 марта 2025 14:35
Иван Крутогоров - Редактор
В Жироне определились, что делать с Цыганковым
Виктор Цыганков и его фирменное празднование в "Жироне". Фото: instagram.com/viktortsygankov/
Иван Крутогоров - Редактор

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков получит поощрение не только от тренерского штаба команды, но и от боссов клуба. В ближайшее время он продлит контракт с каталонцами.

Цыганков может надолго остаться в "Жироне", сообщает Diario AS

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Контракт Виктора Цыганкова с "Жироной" истекает летом 2027 года. Клуб уже работает над новым соглашением, которое позволит украинцу остаться в Каталонии как минимум четыре следующих года. Сам футболист готов подставить подпись под новым контрактом. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков противостоит Килиану Мбаппе из "Реала". Фото: Reuters/Ana Beltran

Чего "Жирона" ждет от Цыганкова 

В прошлом сезоне хавбек был одним из лидеров команды. Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высоко ценит потенциал игрока и понимает, что без украинца будет сложно вернуться в еврокубки. 

Первую часть сезона Цыганков не регулярно выходил на поле из-за травм. Футболисту удалось преодолеть последствия проблем со здоровьем, он возвращается в оптимальную форму. В "Жироне" не сомневаются в решении продлить контракт с Виктором. 

Прошлым летом Цыганковым интересовались известные клубы из Англии и других чемпионатов. Когда футболист вернется к прежней игре, этот интерес может быть возобновлен. Каталонцы смогут выгодно продать полузащитника. 

В сезоне 2024/2025 Цыганков провел в составе "Жироны" 15 поединков в чемпионате Испании, забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи. 

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