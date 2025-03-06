Ребров потерял важного игрока сборной Украины перед матчами с Бельгией

Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Тренерские штабы сборной Украины и киевского "Динамо" лишились одного из футболистов линии обороны. Защитник обеих команд Александр Тымчик получил травму.

Футболист не сможет выходить на поле в ближайшее время, сообщает официальный сайт "Динамо".

Читайте также:

Александр Тымчик получил повреждение во время предматчевой тренировки киевского "Динамо". В четверг, 6 марта, столичная команда проведет матч украинской Премьер-лиги против "ЛНЗ". Однако один из защитников "бело-синих" не выйдет на поле.

Александр Тымчик во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что известное о травме Тымчика

В "Динамо" не сообщили детали о повреждении 28-летнего футболиста. В ближайшее время он пройдет углубленное медицинское обследование, после результатов которого станут известны сроки возвращения защитника на поле.

Однако не исключено, что Тымчик пропустит два важных матча сборной Украины в плей-офф Лиги Наций. Уже 20 и 23 марта подопечные Сергея Реброва сыграют против Бельгии.

Тымчик в футболке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

По итогам 19 матчей в УПЛ "Динамо" сохраняет лидерский статус в турнирной таблице. "Александрия" отстает от команды Александра Шовковского на шесть очков.

Напомним, английский "Манчестер Юнайтед" уже готовит выгодное для мадридского "Реала" предложение по Андрею Лунину.

"Борнмут" согласится продать защитника Илью Забарного при соблюдении важного условия.

У сборной Украины появились новые проблемы накануне поединков Лиги Наций с Бельгией.

Сергей Ребров может вызвать в национальную команду молодого и результативного игрока атаки.