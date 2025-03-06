Манчестер Юнайтед предлагает невероятную сумму за Лунина

Названа сумма, которую клуб АПЛ предложит за Лунина
Мадридский "Реал" летом может остаться без украинского голкипера Андрея Лунина. За украинца предлагают солидную сумму.
Заинтересованным клубом является английский "Манчестер Юнайтед", сообщил портал Fichajes.net.
Сколько предлагают за Лунина
По информации источника, "Манчестер Юнайтед" сейчас проявляет к футболисту наибольший интерес. Ворота клуба сейчас защищает Андре Онана, которым недовольны второй сезон подряд.
Англичане готовы сделать за Лунина предложение, от которого "Реал" не может отказаться. Сейчас речь идет о 40 млн евро. Эта сумма даже больше той, которую приписывали мадридцам в СМИ.
В этом сезоне Лунин провел девять матчей, пропустил 11 голов и четыре раза отыграл на ноль. Интересно, что украинец смог записать себе в актив одну голевую передачу.
Отметим, что действующий контракт Лунина действует до 30 июня 2030 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 20 млн евро.
Напомним, наставник "Бенфики" Бруну Лаже высказался об игре Анатолия Трубина в матче с "Барселоной".
Ранее стало понятно, что "Борнмут" может продать защитника Илью Забарного за рекордную сумму для клуба.
По мнению экспертов, сборная Бельгии является фаворитом перед матчами с Украиной. С какими же проблемами столкнулась команда.
В ближайшее время тренерский штаб сборной Украины может усилить состав команды молодыми талантами.
Читайте Новини.LIVE!