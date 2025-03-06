Манчестер Юнайтед предлагает невероятную сумму за Лунина

Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Мадридский "Реал" летом может остаться без украинского голкипера Андрея Лунина. За украинца предлагают солидную сумму.

Заинтересованным клубом является английский "Манчестер Юнайтед", сообщил портал Fichajes.net.

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Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Сколько предлагают за Лунина

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" сейчас проявляет к футболисту наибольший интерес. Ворота клуба сейчас защищает Андре Онана, которым недовольны второй сезон подряд.

Англичане готовы сделать за Лунина предложение, от которого "Реал" не может отказаться. Сейчас речь идет о 40 млн евро. Эта сумма даже больше той, которую приписывали мадридцам в СМИ.

В этом сезоне Лунин провел девять матчей, пропустил 11 голов и четыре раза отыграл на ноль. Интересно, что украинец смог записать себе в актив одну голевую передачу.

Отметим, что действующий контракт Лунина действует до 30 июня 2030 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 20 млн евро.

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