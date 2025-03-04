Лунин выбрал новый клуб, в который перейдет летом

Андрей Лунин в воротах "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Английский "Манчестер Юнайтед" собирается усилить вратарскую позицию во время летнего трансферного окна 2025 года. Главным кандидатом на переход в клуб стал голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

Руководство "МЮ" уже ведет переговоры с агентом игрока, сообщает OK Diario.

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Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/realmadrid/

Сколько "МЮ" заплатит за Лунина

Летом прошлого года "Юнайтед" уже обращался в "Реал" по поводу трансфера украинского футболиста. Тогда Лунин решил остаться в Мадриде, однако его статус в столичной команде не изменился. Голкипер понял, что при нынешнем тренерском штабе "бланкос" он не сможет стать основным на "Сантьяго Бернабеу".

Лунина связывает с "Реалом" долгосрочный контракт. Это означает, что испанцы могут требовать за своего игрока практически любую сумму. "Королевский клуб" планирует получить не меньше 20 млн евро. "Манчестер Юнайтед" готов заплатить эти деньги. Агент Лунина Жорже Мендеш уже ведет переговоры с представителями английского клуба. Трансфер весьма вероятен.

В сезоне 2024/2025 Лунин сыграл за "Реал" 9 поединков, в 4 из них он не пропустил ни одного гола в свои ворота. Последним на сегодняшний день матчем украинца за мадридскую команду стал первый полуфинал Кубка Испании.

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