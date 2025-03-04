Лунін обрав новий клуб, до якого перейде влітку

Андрій Лунін у воротах "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Англійський "Манчестер Юнайтед" збирається посилити воротарську позицію під час літнього трансферного вікна 2025 року. Головним кандидатом на перехід до клубу став голкіпер збірної України Андрій Лунін.

Керівництво "МЮ" вже веде переговори з агентом гравця, повідомляє OK Diario.

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Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/realmadrid/

Скільки "МЮ" заплатить за Луніна

Влітку минулого року "Юнайтед" уже звертався до "Реалу" з приводу трансферу українського футболіста. Тоді Лунін вирішив залишитися в Мадриді, проте його статус у столичній команді не змінився. Голкіпер зрозумів, що за нинішнього тренерського штабу "бланкос" він не зможе стати основним на "Сантьяго Бернабеу".

Луніна пов'язує з "Реалом" довгостроковий контракт. Це означає, що іспанці можуть вимагати за свого гравця практично будь-яку суму. "Королівський клуб" планує отримати не менше 20 млн євро. "Манчестер Юнайтед" готовий заплатити ці гроші. Агент Луніна Жорже Мендеш уже веде переговори з представниками англійського клубу. Трансфер досить імовірний.

У сезоні 2024/2025 Лунін зіграв за "Реал" 9 поєдинків, у 4 із них він не пропустив жодного гола у свої ворота. Останнім на сьогодні матчем українця за мадридську команду став перший півфінал Кубка Іспанії.

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