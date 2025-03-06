Манчестер Юнайтед пропонує неймовірну суму за Луніна

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Мадридський "Реал" влітку може залишитись без українського голкіпера Андрія Луніна. За українця пропонують солідну суму.

Зацікавленим клубом є англійський "Манчестер Юнайтед", повідомив портал Fichajes.net.

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Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Скільки пропонують за Луніна

За інформацією джерела, "Манчестер Юнайтед" наразі проявляє до футболіста найбільший інтерес. Ворота клуба наразі захищає Андре Онана, якою незадоволені другий сезон поспіль.

Англійці готові зробити за Луніна пропозицію, від якої "Реал" не може відмовитись. Наразі мова йде про 40 млн євро. Ця сума навіть більше за ту, яку приписували мадридцям в ЗМІ.

Цього сезону Лунін провів дев'ять матчів, пропустив 11 голів та чотири рази відіграв на нуль. Цікаво, що українець зміг записати собі в актив одну гольову передачу.

Зазначимо, що чинний контракт Луніна діє до 30 червня 2030 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 20 млн євро.

Нагадаємо, наставник "Бенфіки" Бруну Лаже висловився про гру Анатолія Трубіна в матчі з "Барселоною".

Раніше стало зрозуміло, що "Борнмут" може продати захисника Іллю Забарного за рекордну суму для клубу.

На думку експертів, збірна Бельгії є фаворитом перед матчами з Україною. З якими ж проблемами зіткнулась команда.

Найближчим часом тренерський штаб збірної України може підсилити склад команди молодими талантами.