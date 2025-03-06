У Бенфіці поділилися думкою про гру Трубіна в матчі з Барселоною

Анатолій Трубін перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/

Португальська "Бенфіка" програла каталонській "Барселоні" в першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів. Воротар збірної України Анатолій Трубін кілька разів рятував свою команду від неприємностей, але пропустив один гол.

Тренер "Бенфіки" Бруну Лаже поділився думкою про гру українця в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

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"Бенфіка" провела більшу частину матчу проти "Барселони" в більшості, але в середині другого тайму пропустила гол від Рафіньї. Той м'яч став єдиним у поєдинку. Португальці атакували протягом усього протистояння, проте не зуміли "пробити" Войцеха Щенсного. Польський воротар 8 разів відбив загрозу, що стало найкращим результатом "Барселони" в Лізі чемпіонів з 2004 року.

Що тренер "Бенфіки" сказав про Трубіна

Воротар португальської команди теж неодноразово рятував "орлів" від пропущених м'ячів. В одному з епізодів матчу він здійснив три сейви протягом п'яти секунд. Бруну Лаже вважає, що без Трубіна рахунок міг стати іншим. Завдяки Анатолію "орли" зберегли шанси на вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Анатолій Трубін у складі "Бенфіки". Фото: instagram.com/slbenfica/

"Трубін зіграв максимально холоднокровно, це був один із найкращих поєдинків Анатолія в сезоні. Але бувають моменти, коли долю матчу вирішує один фантастичний удар. Наш воротар був безсилий в епізоді з голом. Але його заслуга в тому, що ми досі в грі, дуже велика", — заявив Лаже.

Матч-відповідь "Барселони" і "Бенфіки" відбудеться 11 березня.

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