В Бенфике поделились мнением об игре Трубина в матче с Барселоной

Тренер Бенфики красноречиво оценил игру Трубина в матче ЛЧ
Португальская "Бенфика" проиграла каталонской "Барселоне" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин несколько раз спасал свою команду от неприятностей, но пропустил один гол.
Тренер "Бенфики" Бруну Лаже поделился мнением об игре украинца в интервью официальному сайту УЕФА.
"Бенфика" провела большую часть матча против "Барселоны" в большинстве, но в середине второго тайма пропустила гол от Рафиньи. Тот мяч стал единственным в поединке. Португальцы атаковали на протяжение всего противостояния, однако не сумели "пробить" Войцеха Щенсного. Польский вратарь 8 раз отразил угрозу, что стало лучшим результатом "Барселоны" в Лиге чемпионов с 2004 года.
Что тренер "Бенфики" сказал о Трубине
Вратарь португальской команды тоже неоднократно спасал "орлов" от пропущенных мячей. В одном из эпизодов матча он совершил три сэйва в течение пяти секунд. Бруну Лаже считает, что без Трубина счет мог стать другим. Благодаря Анатолию "орлы" сохранили шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.
"Трубин сыграл максимально хладнокровно, это был один из лучших поединков Анатолия в сезоне. Но бывают моменты, когда судьбу матча решает один фантастический удар. Наш вратарь был бессилен в эпизоде с голом. Но его заслуга в том, что мы до сих пор в игре, очень велика", — заявил Лаже.
Ответный матч "Барселоны" и "Бенфики" пройдет 11 марта.
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