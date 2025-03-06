В Бенфике поделились мнением об игре Трубина в матче с Барселоной

Анатолий Трубин перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/

Португальская "Бенфика" проиграла каталонской "Барселоне" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин несколько раз спасал свою команду от неприятностей, но пропустил один гол.

Тренер "Бенфики" Бруну Лаже поделился мнением об игре украинца в интервью официальному сайту УЕФА.

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"Бенфика" провела большую часть матча против "Барселоны" в большинстве, но в середине второго тайма пропустила гол от Рафиньи. Тот мяч стал единственным в поединке. Португальцы атаковали на протяжение всего противостояния, однако не сумели "пробить" Войцеха Щенсного. Польский вратарь 8 раз отразил угрозу, что стало лучшим результатом "Барселоны" в Лиге чемпионов с 2004 года.

Что тренер "Бенфики" сказал о Трубине

Вратарь португальской команды тоже неоднократно спасал "орлов" от пропущенных мячей. В одном из эпизодов матча он совершил три сэйва в течение пяти секунд. Бруну Лаже считает, что без Трубина счет мог стать другим. Благодаря Анатолию "орлы" сохранили шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Анатолий Трубин в составе "Бенфики". Фото: instagram.com/slbenfica/

"Трубин сыграл максимально хладнокровно, это был один из лучших поединков Анатолия в сезоне. Но бывают моменты, когда судьбу матча решает один фантастический удар. Наш вратарь был бессилен в эпизоде с голом. Но его заслуга в том, что мы до сих пор в игре, очень велика", — заявил Лаже.

Ответный матч "Барселоны" и "Бенфики" пройдет 11 марта.

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