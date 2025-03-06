Ребров втратив важливого гравця збірної України перед матчами з Бельгією

Гравці "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Тренерські штаби збірної України та київського "Динамо" втратили одного з футболістів лінії оборони. Захисник обох команд Олександр Тимчик отримав травму.

Футболіст не зможе виходити на поле найближчим часом, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Олександр Тимчик отримав пошкодження під час передматчевого тренування київського "Динамо". У четвер, 6 березня, столична команда проведе матч української Прем'єр-ліги проти "ЛНЗ". Однак один із захисників "біло-синіх" не вийде на поле.

Олександр Тимчик під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Що відоме про травму Тимчика

У "Динамо" не повідомили деталі про пошкодження 28-річного футболіста. Найближчим часом він пройде поглиблене медичне обстеження, після результатів якого стануть відомі терміни повернення захисника на поле.

Проте не виключено, що Тимчик пропустить два важливі матчі збірної України в плей-офф Ліги Націй. Уже 20 і 23 березня підопічні Сергія Реброва зіграють проти Бельгії.

Тимчик у футболці "Динамо". Фото: пресслужба клубу

За підсумками 19 матчів в УПЛ "Динамо" зберігає лідерський статус у турнірній таблиці. "Олександрія" відстає від команди Олександра Шовковського на шість очок.

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