Динамо подписало финалиста Лиги Европы — что известно

Киевское "Динамо" на тренировке. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

В чемпионате Украины по футболу возобновились матчи после зимнего перерыва. Клубы продолжают усиливать свои составы новыми исполнителями.

Киевское "Динамо" подписало опытного правого защитника "Колоса" Валерия Лучкевича, сообщает комментатор Сергей Лукьяненко.

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Этот трансфер состоялся на фоне новости о травме основного правого защитника команды Александра Тымчика. Похоже, именно Лучкевич должен его заменить.

Валерий Лучкевич. Фото: instagram.com/valerii.luchkevych

Лучкевич в "Динамо"

Валерий Лучкевич запомнился играми за "Днепр", "Александрию" и "Днепр-1".

Он также ездил за границу, где выступал в течение двух лет за бельгийский "Стандарт".

В этом сезоне Лучкевич провел за "Колос" лишь 3 матча (182 минуты), в большинстве случаев оставаясь либо вне заявки, либо на скамейке запасных.

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