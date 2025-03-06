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Неожиданный трансфер в УПЛ — Динамо подписало финалиста ЛЕ

6 марта 2025 16:11
Максим Коваленко - Редактор
Динамо подписало финалиста Лиги Европы — что известно
Киевское "Динамо" на тренировке. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Максим Коваленко - Редактор

В чемпионате Украины по футболу возобновились матчи после зимнего перерыва. Клубы продолжают усиливать свои составы новыми исполнителями.

Киевское "Динамо" подписало опытного правого защитника "Колоса" Валерия Лучкевича, сообщает комментатор Сергей Лукьяненко.

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Этот трансфер состоялся на фоне новости о травме основного правого защитника команды Александра Тымчика. Похоже, именно Лучкевич должен его заменить.

Валерій Лучкевич
Валерий Лучкевич. Фото: instagram.com/valerii.luchkevych

Лучкевич в "Динамо"

Валерий Лучкевич запомнился играми за "Днепр", "Александрию" и "Днепр-1".

Он также ездил за границу, где выступал в течение двух лет за бельгийский "Стандарт".

В этом сезоне Лучкевич провел за "Колос" лишь 3 матча (182 минуты), в большинстве случаев оставаясь либо вне заявки, либо на скамейке запасных.

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