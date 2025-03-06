Ротань летом покинет Александрию и перейдет в более богатый клуб

Руслан Ротань. Фото: "Александрия"

Нынешний главный тренер "Александрии" Руслан Ротань может покинуть клуб летом 2025 года. Уже 30 июня у него завершится срок действия контракта.

У "Александрии" мало шансов удержать специалиста, на которого будут претендовать более мощные команды Украинской премьер-лиги (УПЛ).

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Руслан Ротань. Фото: "Александрия"

Чтобы получить Ротаня, клубам нужно иметь хорошее финансирование и качественно укомплектованный состав.

В какой клуб перейдет Ротань

"Александрия" под руководством Ротаня пережила несколько неудачных периодов, но в этом сезоне поднялась в лидеры и держится в борьбе за Лигу чемпионов.

Это стало возможным благодаря трансферной кампании прошлого лета. В "Александрию" пригласили более опытных игроков, а Ротань сделал игру команды более прагматичной.

Руслан Ротань. Фото: "Александрия"

Единственное, что мешает "Александрии" играть стабильно — скромные возможности клуба. Именно поэтому ходят слухи, что Ротань может не продлить контракт.

Сейчас у клубов, которые могут заинтересоваться Ротанем, есть тренеры, но их положение не является безоблачным.

Первым в списке потенциальных работодателей является "Динамо" Киев. Столичный клуб лидирует в УПЛ, однако провалился в еврокубках, а его игра переживает не лучшие времена. Трудно даже представить, что было бы с командой без таких сильных футболистов.

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Если главный тренер "Динамо" Александр Шовковский потеряет преимущество в турнирной таблице и проиграет чемпионство, его могут уволить.

Ротань, который дважды переходил в "Динамо" как игрок, мог бы сделать игру команды более современной. Его назначение могло бы вернуть стабильность и добавить свежих тактических решений.

"Полесье" Житомир также может стать претендентом на Ротаня. Команда Геннадия Буткевича является самой активной на трансферном рынке УПЛ. Она стремительно прогрессирует благодаря солидным инвестициям и амбициозным целям.

Имад Ашур. Фото: "Полесье"

Однако главный тренер "Полесья" Имад Ашур ранее не работал со взрослыми командами. Иногда он не знает, как изменить игру, или не может настроить игроков, что вызывает много вопросов относительно его тренерских качеств.

Ротань, который умеет работать в условиях ограниченных ресурсов и строить современную игру, мог бы стать идеальным выбором для "Полесья".

"Металлист 1925" тоже рассматривается как вариант. Харьковский клуб постепенно восстанавливает позиции после сложных времен, а финансовые вливания позволяют приглашать качественных игроков.

Патрик Ван Леувен. Фото: "Металлист 1925"

Сейчас команду тренирует голландец Патрик Ван Леувен. Это сильный специалист, но пока ему не удалось навязать команде доминирующий футбол.

Если по окончании сезона Ван Леувена уволят, то Ротань может перейти в клуб, который не имеет финансовых проблем и приглашает игроков уровня Ильи Крупского и Ивана Калюжного.

Пока это лишь предположение, но переход в "Динамо", "Полесье" или "Металлист 1925" выглядит логичным продолжением тренерской карьеры Ротаня.

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