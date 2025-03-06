Сборную Украины возглавит известный тренер в случае досрочного увольнения Реброва

Тренер Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу под руководством Сергея Реброва приближается к решающим стыковым матчам Лиги наций против Бельгии. Игры состоятся 20 и 23 марта.

Эти поединки могут определить не только судьбу команды, которая стремится закрепиться в дивизионе А, но и будущее Реброва, чья тренерская позиция уже давно выглядит нестабильной.

Читайте также:

Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

После неудачного выступления на Евро-2024 и нестабильных результатов на групповом этапе Лиги наций давление на него возрастает. К тому же разные источники утверждают, что в Украинской ассоциации футбола (УАФ) существует группа людей, которая через закулисные интриги добивается отставки тренера.

Кто же может возглавить сборную Украины после Реброва

В случае неудачи против бельгийцев, которые в последние годы также демонстрируют нестабильную игру, УАФ может рассмотреть смену наставника.

Одним из кандидатов является испанец Унаи Мельгоса, который сейчас возглавляет молодежную сборную Украины U-21. Мельгоса уже работает в структуре УАФ и тесно сотрудничает с Ребровым. Его команда досрочно квалифицировалась на Евро-2025 U-21, выиграв все восемь матчей отбора, включая победу над Англией.

Унаи Мельгоса. Фото: УАФ

Стиль игры Мельгосы базируется на принципах баскской школы футбола: контроль мяча и быстрые атаки, что соответствует современным тенденциям. Благодаря работе с молодежными командами он хорошо знает перспективных игроков, которых Ребров, возможно, недооценивает. Это могло бы помочь омолодить основной состав.

Однако главным недостатком Мельгосы является отсутствие опыта работы со взрослыми командами, в частности топ-сборными, что может стать препятствием для его назначения.

Вторым вариантом является Янне Андерссон, экс-тренер сборной Швеции, который сейчас без работы. Андерссон известен умением строить крепкую защиту и эффективно противостоять сильным соперникам - это качества, которых в последнее время не хватает "сине-желтым", хотя раньше это было их визитной карточкой.

Янне Андерссон. Фото: Christine Olsson/TT

Под его руководством Швеция дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, что подтверждает его способность достигать результатов с командами среднего уровня. Опыт, тактическая гибкость и прагматичный подход делают его серьезным кандидатом.

Третьим претендентом является хорват Игор Тудор, хорошо известный в европейском футболе.

Игорь Тудор. Фото: "Лацио"

Последним клубом Тудора был "Лацио", который он покинул в июне 2024 года. Как игрок он стал легендой "Ювентуса", а как тренер проявил себя в "Вероне" и "Марселе", где его команды отличались агрессивным, динамичным футболом с высоким прессингом.

Тудор имеет опыт работы с украинскими игроками и легко находит с ними общий язык. Его тактика могла бы добавить сборной физической силы и интенсивности, хотя адаптация к его стилю потребует времени.

Для Реброва все зависит от результатов с Бельгией. Мельгоса обеспечит команде преемственность, Андерссон — стабильность и опыт, а Тудор — свежий импульс. Поражение может стать поворотным моментом для тренерского штаба.

Напомним, киевское "Динамо" заключило контракт с молодым футболистом, у которого есть опыт выступлений в еврокубках.

Английский "Борнмут" изменил цену Ильи Забарного перед возможным трансфером игрока.

Сергей Ребров готовит решения, которые удивят болельщиков сборной Украины.

Сразу три перспективных молодых форварда могут дебютировать в составе сборной Украины уже в ближайшее время.