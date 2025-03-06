Збірну України очолить відомий тренер в разі дострокового звільнення Реброва

Тренер Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України з футболу під керівництвом Сергія Реброва наближається до вирішальних стикових матчів Ліги націй проти Бельгії. Ігри відбудуться 20 та 23 березня.

Ці поєдинки можуть визначити не лише долю команди, яка прагне закріпитися в дивізіоні А, а й майбутнє Реброва, чия тренерська позиція вже давно виглядає нестабільною.

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Після невдалого виступу на Євро-2024 і нестабільних результатів на груповому етапі Ліги націй тиск на нього зростає. До того ж різні джерела стверджують, що в Українській асоціації футболу (УАФ) існує група людей, яка через закулісні інтриги домагається відставки тренера.

Хто ж може очолити збірну України після Реброва

У разі невдачі проти бельгійців, які останніми роками також демонструють нестабільну гру, УАФ може розглянути зміну наставника.

Одним із кандидатів є іспанець Унаї Мельгоса, який наразі очолює молодіжну збірну України U-21. Мельгоса вже працює в структурі УАФ і тісно співпрацює з Ребровим. Його команда достроково кваліфікувалася на Євро-2025 U-21, вигравши всі вісім матчів відбору, включно з перемогою над Англією.

Унаї Мельгоса. Фото: УАФ

Стиль гри Мельгоси базується на принципах баскської школи футболу: контроль м’яча та швидкі атаки, що відповідає сучасним тенденціям. Завдяки роботі з молодіжними командами він добре знає перспективних гравців, яких Ребров, можливо, недооцінює. Це могло б допомогти омолодити основний склад.

Проте головним недоліком Мельгоси є відсутність досвіду роботи з дорослими командами, зокрема топзбірними, що може стати перешкодою для його призначення.

Другим варіантом є Янне Андерссон, екстренер збірної Швеції, який зараз без роботи. Андерссон відомий умінням будувати міцний захист і ефективно протистояти сильним суперникам — це якості, яких останнім часом бракує "синьо-жовтим", хоча раніше це було їхньою візитівкою.

Янне Андерссон. Фото: Christine Olsson/TT

Під його керівництвом Швеція дійшла до чвертьфіналу ЧС-2018, що підтверджує його здатність досягати результатів із командами середнього рівня. Досвід, тактична гнучкість і прагматичний підхід роблять його серйозним кандидатом.

Третім претендентом є хорват Ігор Тудор, добре відомий у європейському футболі.

Ігор Тудор. Фото: "Лаціо"

Останнім клубом Тудора був "Лаціо", який він залишив у червні 2024 року. Як гравець він став легендою "Ювентуса", а як тренер проявив себе в "Вероні" та "Марселі", де його команди вирізнялися агресивним, динамічним футболом із високим пресингом.

Тудор має досвід роботи з українськими гравцями і легко знаходить із ними спільну мову. Його тактика могла б додати збірній фізичної сили та інтенсивності, хоча адаптація до його стилю потребуватиме часу.

Для Реброва все залежить від результатів із Бельгією. Мельгоса забезпечить команді спадкоємність, Андерссон — стабільність і досвід, а Тудор — свіжий імпульс. Поразка може стати поворотним моментом для тренерського штабу.

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