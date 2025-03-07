Трансфери Динамо Київ — які позиції клубу варто підсилити

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Чемпіонат України з футболу відновився після зимової перерви. У верхній частині турнірної таблиці триває запекла погоня за лідером.

Київське "Динамо" розпочало другу частину сезону на першому місці, але вже втратило перші очки, неочікувано зігравши внічию з "Ворсклою", пише портал Новини.LIVE.

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Перші матчі весняної частини вже дозволяють зробити певні висновки з кадрової ситуації у командах. І, звісно ж, поговорити про ті позиції, які ще варто було б підсилити. З "Динамо" і розпочнемо.

Руслан Нещерет. Фото: fcdynamo.com

Голкіпери

Ця позиція дещо послабилась, тому що взимку команду залишив багаторічний основний голкіпер команди Георгій Бущан, який переїхав до Саудівської Аравії.

Зараз основним голкіпером команди є Руслан Нещерет. Проблема в тому, що серйозної конкуренції у нього просто немає — в запасі на останні матчі були Валентин Моргун та Денис Ігнатенко, які раніше нічим серйозним не відзначались і до основи їх серйозно не підпускали.

Тому це очевидна позиція, яка потребує підсилення. Тим більше враховуючи певну нестабільність самого Нещерета.

Денис Попов. Фото: instagram.com/popov19

Захисники

Лівий фланг оборони в цілому укомплектований — там є Костянтин Вівчаренко та Владислав Дубінчак.

Правий фланг оборони — це Олександр Тимчик (який недавно отримав пошкодження) і заслужений ветеран Олександр Караваєв, який, чесно кажучи, завжди був більше вінгером, чим захисником за своїм профілем.

Взимку були чутки про появу в "Динамо" колишнього гравця "Руха" Олексія Сича, але вони так і залишились чутками. Очевидно, цю позицію киянам також варто підсилити.

Одна з найбільших проблем команди Шовковського — це центр оборони. Тут є Денис Попов, дуже молодий Тарас Михавко, Крістіан Біловар та Максим Дячук. Але всі вони не можуть похвалитися стабільністю, яка так необхідна саме центру захисту.

Саме тому взимку "Динамо" розглядало варіант з підписанням Богдана Слюбика з "Руха" та південноафриканця Іме Окона. Але не підписало ні того, ні того.

Ця позиція, напевно, є найбільш критичною для підсилення у нинішньому складі "Динамо".

Андрій Ярмоленко. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Півзахисники

Тут, в першу чергу треба приділити увагу для вінгерів. Праворуч є Андрій Ярмоленко, який, звісно, легенда, але він не молодшає, і дуже часто має проблеми з функціоналом протягом всього матчу.

На позиції Ярмоленка може вийти Олександр Караваєв чи Назар Волошин, можуть підключити універсала Максима Брагару, який в принципі, напевно, готовий грати навіть воротаря. Але це недостатня глибина складу для амбіцій "Динамо".

Тим більше, що ліворуч є Владислав Кабаєв і ті самі Волошин та Брагару.

Цього замало. І кількісно, і якісно. Тому це теж позиції, які варто було б підсилити.

Що стосується центру півзахисту, тут, здається, все непогано. Але. Микола Шапаренко вже давно, здається, пересидів "Динамо". І цілком можливо може залишити киян вже незабаром. Як і Володимир Бражко, який мав це зробити ще взимку. Як і, зрештою, Віталій Буяльський, який теж є об'єктом цікавості з боку європейських клубів.

Тому вже зараз варто думати, ким їх замінити. У команді ще є Микола Михайленко та Валентин Рубчинський. Є Олександр Піхальонок. Перші двоє лише розвиваються, а одного Піхальонка для киян явно замало.

Тут варто думати на перспективу, і варто було б знати варіанти на підсилення вже зараз.

Владислав Ванат. Фото: instagram.com/vanat.v

Форварди

Основний форвард команди — це Владислав Ванат. Він теж знаходиться у полі зору європейських клубів. Але проблема навіть не це, а те що адекватної заміни для нього немає.

Едуардо Герреро, на жаль, авансів поки що зовсім не виправдовує. А Матвій Пономаренко занадто молодий, і поки що з ним тренерський штаб киян поводиться дуже обережно.

Це та позиція, про підсилення якої варто було б думати вже цієї зими.

Висновок

Склад нинішнього "Динамо" дозволяє боротись за чемпіонство в УПЛ. Проте, у ньому все ще багато слабких місць, які варто було б підсилити. Це важливо, щоб не повторювати провал, який був у киян цього сезону у єврокубках.

Нагадаємо, наставник "Олександрії" Руслан Ротань вже наприкінці сезону піде на підвищення й очолить амбітнішу команду.

У збірній України існують проблеми, які тренерському штабу доведеться вирішити до початку матчів із Бельгією.

Однак у Сергія Реброва є варіанти, щоб посилити атакувальну міць національної команди.

Півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко поділився важливим висновком про гру команди в останніх матчах.