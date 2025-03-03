Шовковський пояснив, чому Шапаренко та Бражко опинилися в запасі

Шовковський розповів, чому Бражко та Шапаренко стали резервістами
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський після зимової перерви посадив на лавку запасних лідерів команди Миколу Шапаренка та Володимира Бражка. В обох гравців раніше були проблеми зі здоров’ям.
Шовковський на пресконференції GG.BET розповів про проблеми Шапаренка та Бражка, передає портал dynamo.kiev.ua.
Чому мало грають Шапаренко та Бражко
За словами Шовковського, нікому не гарантоване місце в основі. До того ж Шапаренко мав складний період через хворобу, приймав антибіотики, втратив форму та три кілограми ваги. Він лише наприкінці зборів почав відновлюватися й тому поступово наближається до оптимального рівня.
Стосовно Бражка тренер зазначив, що той отримав непросту травму в Лізі Європи, і його відновлення ускладнилося. Через страх рецидиву та психологічний тиск йому знадобився час на відновлення.
Попри статус Бражка як лідера в команді, Шовковський йому не гарантував місце в основі, бо перевага віддається найсильнішим.
Щодо пропущеного голу від "Ворскли", в якому винили Бражка, тренер відзначив, що Володимир не міг встигнути, а підстраховка мала бути від іншого гравця.
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