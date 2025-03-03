Шовковський пояснив, чому Шапаренко та Бражко опинилися в запасі

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський після зимової перерви посадив на лавку запасних лідерів команди Миколу Шапаренка та Володимира Бражка. В обох гравців раніше були проблеми зі здоров’ям.

Шовковський на пресконференції GG.BET розповів про проблеми Шапаренка та Бражка, передає портал dynamo.kiev.ua.

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Чому мало грають Шапаренко та Бражко

За словами Шовковського, нікому не гарантоване місце в основі. До того ж Шапаренко мав складний період через хворобу, приймав антибіотики, втратив форму та три кілограми ваги. Він лише наприкінці зборів почав відновлюватися й тому поступово наближається до оптимального рівня.

Стосовно Бражка тренер зазначив, що той отримав непросту травму в Лізі Європи, і його відновлення ускладнилося. Через страх рецидиву та психологічний тиск йому знадобився час на відновлення.

Володимир Бражко. Фото: "Динамо"

Попри статус Бражка як лідера в команді, Шовковський йому не гарантував місце в основі, бо перевага віддається найсильнішим.

Щодо пропущеного голу від "Ворскли", в якому винили Бражка, тренер відзначив, що Володимир не міг встигнути, а підстраховка мала бути від іншого гравця.

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