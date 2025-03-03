Шовковский объяснил, почему Шапаренко и Бражко оказались в запасе

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский после зимнего перерыва посадил на скамейку запасных лидеров команды Николая Шапаренко и Владимира Бражко. У обоих игроков ранее были проблемы со здоровьем.

Шовковский на пресс-конференции GG.BET рассказал о проблемах Шапаренко и Бражко, передает портал dynamo.kiev.ua.

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По словам Шовковского, никому не гарантировано место в основе. К тому же у Шапаренко был сложный период из-за болезни, он принимал антибиотики, потерял форму и три килограмма веса. Николай только в конце сборов начал восстанавливаться и поэтому постепенно приближается к оптимальному уровню.

Относительно Бражко тренер отметил, что тот получил непростую травму в Лиге Европы, и его восстановление осложнилось. Из-за страха рецидива и психологического давления ему понадобилось время на восстановление.

Владимир Бражко. Фото: "Динамо"

Несмотря на статус Бражко как лидера в команде, Шовковский ему не гарантировал место в основе, потому что предпочтение отдается сильнейшим.

Относительно пропущенного гола от "Ворсклы", в котором винили Бражко, тренер отметил, что Владимир не мог успеть, а подстраховка должна была быть от другого игрока.

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