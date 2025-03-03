Ярмоленко рассказал, будет ли играть за сборную Украины

Андрей Ярмоленко. Фото: УАФ

Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко пропустил последние матчи сборных. Сергей Ребров перестал его включать в основную обойму игроков.

Ярмоленко на пресс-конференции GG.BET рассказал о том, может ли вернуться в сборную Украины, передает dynamo.kiev.ua.

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Ярмоленко может вернуться в сборную Украины

По словам Реброва, Ярмоленко приедет в сборную на матчи Лиги наций в марте, если Ребров его вызовет.

Андрей рассказал, что постоянно общается с Ребровым и не обижается на тренера, с которым вместе они прошли долгий путь.

"Вызовет Ребров меня на этот раз или нет — зависит только от него. Моя задача показывать все, что я могу на футбольном поле. Стараюсь показывать свои лучшие качества. Если наставник вызовет меня — значит, я буду в сборной. Если нет — то это будет его решение", — сказал Ярмоленко.

Отметим, что Украина сыграет против Бельгии 20 и 23 марта. Победитель будет играть в дивизионе А.

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