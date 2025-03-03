Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ярмоленко рассказал, завершил ли карьеру в сборной Украины arrow

Ярмоленко рассказал, завершил ли карьеру в сборной Украины

3 марта 2025 18:50
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Ярмоленко рассказал, будет ли играть за сборную Украины
Андрей Ярмоленко. Фото: УАФ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко пропустил последние матчи сборных. Сергей Ребров перестал его включать в основную обойму игроков.

Ярмоленко на пресс-конференции GG.BET рассказал о том, может ли вернуться в сборную Украины, передает dynamo.kiev.ua.

Читайте также:
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо"

Ярмоленко может вернуться в сборную Украины

По словам Реброва, Ярмоленко приедет в сборную на матчи Лиги наций в марте, если Ребров его вызовет.

Андрей рассказал, что постоянно общается с Ребровым и не обижается на тренера, с которым вместе они прошли долгий путь.

"Вызовет Ребров меня на этот раз или нет — зависит только от него. Моя задача показывать все, что я могу на футбольном поле. Стараюсь показывать свои лучшие качества. Если наставник вызовет меня — значит, я буду в сборной. Если нет — то это будет его решение", — сказал Ярмоленко.

Отметим, что Украина сыграет против Бельгии 20 и 23 марта. Победитель будет играть в дивизионе А.

Напомним, мы рассказали об украинских футболистах с самыми большими заработками.

Сборная Украины по футболу сыграет с Бельгией в Лиге наций без некоторых игроков.

Александру Зинченко для продолжения престижной карьеры необходимо уйти из "Арсенала".

Стала известна украинская спортсменка, которая пережила сложный период после Олимпийских игр.

футбол Сборная Украины по футболу Динамо Сергей Ребров Андрей Ярмоленко
Реклама
Реклама
Реклама