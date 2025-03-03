Ярмоленко розповів, чи гратиме за збірну України

Ярмоленко розповів, чи завершив кар’єру в збірній України
Лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко пропустив останні матчі збірних. Сергій Ребров перестав його включати в основну обойму гравців.
Ярмоленко на пресконференції GG.BET розповів про те, чи може повернутися в збірну України, передає dynamo.kiev.ua.
Ярмоленко може повернутися в збірну України
За словами Реброва, Ярмоленко приїде у збірну на матчі Ліги націй у березні, якщо Ребров його викличе.
Андрій розповів, що постійно спілкується з Ребровим та не ображається на тренера, з яким разом вони пройшли довгий шлях.
"Викличе Ребров мене цього разу чи ні — залежить лише від нього. Моє завдання показувати все, що я можу на футбольному полі. Намагаюся показувати свої найкращі якості. Якщо наставник викличе мене — значить, я буду в збірній. Якщо ні — то це буде його рішення", — сказал Ярмоленко.
Зазначимо, що Україна зіграє проти Бельгії 20 та 23 березня. Переможець гратиме в дивізіоні А.
Нагадаємо, ми розповіли про українських футболістів з найбільшими заробітками.
Збірна України з футболу зіграє з Бельгією в Лізі націй без деяких гравців.
Олександру Зінченку для продовження престижної кар'єри необхідно піти з "Арсеналу".
Стала відома українська спортсменка, яка пережила складний період після Олімпійських ігор.
Читайте Новини.LIVE!