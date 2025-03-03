Ярмоленко розповів, чи гратиме за збірну України

Андрій Ярмоленко. Фото: УАФ

Лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко пропустив останні матчі збірних. Сергій Ребров перестав його включати в основну обойму гравців.

Ярмоленко на пресконференції GG.BET розповів про те, чи може повернутися в збірну України, передає dynamo.kiev.ua.

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Ярмоленко може повернутися в збірну України

За словами Реброва, Ярмоленко приїде у збірну на матчі Ліги націй у березні, якщо Ребров його викличе.

Андрій розповів, що постійно спілкується з Ребровим та не ображається на тренера, з яким разом вони пройшли довгий шлях.

"Викличе Ребров мене цього разу чи ні — залежить лише від нього. Моє завдання показувати все, що я можу на футбольному полі. Намагаюся показувати свої найкращі якості. Якщо наставник викличе мене — значить, я буду в збірній. Якщо ні — то це буде його рішення", — сказал Ярмоленко.

Зазначимо, що Україна зіграє проти Бельгії 20 та 23 березня. Переможець гратиме в дивізіоні А.

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