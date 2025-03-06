Шахтер и Кривбасс оформили сенсационный результат в матче УПЛ

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб. Фото: instagram.com/fckryvbas

В Украине продолжается весенняя часть чемпионата по футболу. Центральный матч очередного тура УПЛ порадовал болельщиков.

Донецкий "Шахтер" потерял очки в матче против криворожского "Кривбасса", сообщает портал Новини.LIVE.

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Как сыграли "Шахтер" и "Кривбасс"

Первый тайм завершился без голов. Он прошел с преимуществом донецкого "Шахтера", однако донецкий клуб отличиться в воротах соперника не смог. "Кривбасс" пытался удержать результат.

Во втором тайме "Кривбасс" на 57 минуте неожиданно вышел вперед, мяч забил Мендоза.

На 67 минуте Артем Бондаренко, который только появился на поле, сумел сравнять счет.

Матч закончился вничью, хотя драмы на последних минутах хватало.

"Шахтер" — "Кривбасс" — 1:1

Голы: Бондаренко, 67 — Мендоза, 57

"Шахтер": Ризнык, Эгиналду, Бондарь (Бондаренко, 65), Крыськив (Марлон Гомес, 65), Швед (Кауан Элиас, 65), Судаков, Кевин (Траоре, 84), Энрике, Винисиус (Невертон, 84), Матвиенко, Назарина

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго, Кузык (Кожушко, 88), Илич (Твердохлеб, 74), Хомченовский, Мендоза (Задерака, 74), Микитишин (Лунев, 63), Соса

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