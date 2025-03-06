Шахтер готовит сенсационный трансфер — Аллисон может перейти в УПЛ

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич (справа). Фото: instagram.com/mpusic71

Клубы УПЛ начали весеннюю часть сезона. Но продолжают размышлять над кадровыми усилениями.

Донецкий "Шахтер" может подписать 19-летнего правого вингера "Атлетико Минейро" Аллисона, пишет журналист Heverton Guimarães.

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Вингер "Атлетико Минейро" Аллисон. Фото: x.com/futebol_info

Что известно о трансфере Аллисона

По данным СМИ, представители "Шахтера" находятся в Бразилии, где проводят переговоры по игроку.

Ожидается, что цена Аллисона составит минимум 14,5 миллионов евро. В украинском клубе положительно настроены относительно завершения сделки.

В этом сезоне Аллисон провел лишь один матч, не отметившись результативными действиями.

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