Шахтар готує сенсаційний трансфер — Аллісон може перейти в УПЛ

Головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич (праворуч). Фото: instagram.com/mpusic71

Клуби УПЛ розпочали весняну частину сезону. Але продовжують роздумувати над кадровими підсиленнями.

Донецький "Шахтар" може підписати 19-річного правого вінгера "Атлетіко Мінейро" Аллісона, пише журналіст Heverton Guimarães.

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Вінгер "Атлетіко Мінейро" Аллісон. Фото: x.com/futebol_info

Що відомо про трансфер Аллісона

За даними ЗМІ, представники "Шахтаря" знаходяться у Бразилії, де проводять переговори щодо гравця.

Очікується, що ціна Аллісон складе мінімум 14,5 мільйонів євро. В українському клубі позитивно налаштовані щодо завершення угоди.

Цього сезону Аллісон провів лише один матч, не відзначившись результативними діями.

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