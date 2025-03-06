Шахтар та Кривбас оформили сенсаційний результат в матчі УПЛ

Головний тренер "Кривбаса" Юрій Вернидуб. Фото: instagram.com/fckryvbas

В Україні продовжується весняна частина чемпіонату з футболу. Центральний матч чергового туру УПЛ порадував вболівальників.

Донецький "Шахтар" втратив очки у матчі проти криворізького "Кривбасу", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Як зіграли "Шахтар" та "Кривбас"

Перший тайм завершився без голів. Він пройшов за переваги донецького "Шахтаря", проте донецький клуб відзначитись у воротах суперника не зміг. "Кривбас" намагався втримати результат.

У другому таймі "Кривбас" на 57 хвилині неочікувано вийшов вперед, м'яч забив Мендоза.

На 67 хвилині Артем Бондаренко, який тільки з'явився на полі, зумів зрівняти рахунок.

Матч закінчився внічию, хоча драми на останніх хвилинах вистачало.

"Шахтар" — "Кривбас" — 1:1

Голи: Бондаренко, 67 — Мендоза, 57

"Шахтар": Різник, Егіналду, Бондар (Бондаренко, 65), Криськів (Марлон Гомес, 65), Швед (Каун Еліас, 65), Судаков, Кевін (Траоре, 84), Енріке, Вінісіус (Невертон, 84), Матвієнко, Назарина

"Кривбас": Кліщук, Понєдєльнік, Конате, Романчук, Дібанго, Кузик (Кожушко, 88), Іліч (Твердохліб, 74), Хомченовський, Мендоза (Задерака, 74), Микитишин (Луньов, 63), Соса

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