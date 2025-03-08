Жена новичка Динамо — кто такая Анна Лучкевич

Красотка-жена новичка Динамо Киев порадовала своими фото
Незадолго до закрытия трансферного окна в Украине киевское "Динамо" усилило правый фланг защиты. После того как команда потеряла на 1,5 месяца из-за травмы Александра Тымчика, они подписали Валерия Лучкевича, который ушел из "Колоса" свободным агентом.
Кроме состава "Динамо", пополнилась и команда жен футболистов, сообщил портал Новини.LIVE,
Лучкевич женат на Анне, которая активно ведет свои соцсети. В Instagram у девушек 61,1 тысяч фолловеров.
Жена новичка "Динамо"
Женой 29-летнего футболиста является красавица Анна, с которой они женаты с 2017 года. Начиная с 2020-го пара воспитывает сына Леона.
У Анны очень интересный Instagram, поскольку там есть модельные фото, на которых она очень хорошо выглядит, есть там и снимки с семьей и из путешествий.
Интересно, что хобби Анны является психология, которую она хочет сделать своей профессией. Сейчас девушка сейчас получает образование психолога.
Отметим, что Лучкевич подписал контракт с "Динамо" до завершения этого сезона.
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