Жена новичка Динамо — кто такая Анна Лучкевич

Анна Лучкевич. Фото: instagram.com/_anna_luch_

Незадолго до закрытия трансферного окна в Украине киевское "Динамо" усилило правый фланг защиты. После того как команда потеряла на 1,5 месяца из-за травмы Александра Тымчика, они подписали Валерия Лучкевича, который ушел из "Колоса" свободным агентом.

Кроме состава "Динамо", пополнилась и команда жен футболистов, сообщил портал Новини.LIVE,

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Анна Лучкевич. Фото: instagram.com/_anna_luch_

Лучкевич женат на Анне, которая активно ведет свои соцсети. В Instagram у девушек 61,1 тысяч фолловеров.

Жена новичка "Динамо"

Женой 29-летнего футболиста является красавица Анна, с которой они женаты с 2017 года. Начиная с 2020-го пара воспитывает сына Леона.

Анна Лучкевич. Фото: instagram.com/_anna_luch_

У Анны очень интересный Instagram, поскольку там есть модельные фото, на которых она очень хорошо выглядит, есть там и снимки с семьей и из путешествий.

Анна, Валерий и Леон Лучкевичи. Фото: instagram.com/_anna_luch_

Интересно, что хобби Анны является психология, которую она хочет сделать своей профессией. Сейчас девушка сейчас получает образование психолога.

Отметим, что Лучкевич подписал контракт с "Динамо" до завершения этого сезона.

Напомним, главный тренер "Александрии" Руслан Ротань станет свободным агентом в конце сезона — какие команды он может заинтересовать.

Сергей Ребров может покинуть сборную Украины после матчей с Бельгией — его место займет другой тренер.

У "Динамо" появились проблемы с составом, которые могут повлиять на шансы команды стать чемпионом.

"Шахтер" допустил заметные ошибки на трансферном рынке и усложнил задачу выиграть титул в этом сезоне.