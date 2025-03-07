Трансферы Шахтера — какие позиции клуба стоит усилить

Игроки донецкого "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar

Чемпионат Украины по футболу вышел из зимнего перерыва. Команды уже отыграли несколько матчей, борьба продолжается как наверху, так и в "подвале" турнирной таблицы.

Донецкий "Шахтер" продолжает погоню за лидером УПЛ киевским "Динамо", пока это удается для "горняков" неплохо, пишет портал Новини.LIVE.

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Хватило ли усилий "Шахтера", чтобы закрыть все кадровые проблемы? Давайте разбираться.

Дмитрий Ризнык. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk

Голкипер

Здесь все стабильно. Дмитрий Ризнык — основной голкипер. Запасной — молодой талант Кирилл Фесюн, которого не так давно приобрели у "Колоса".

В целом, пока эта позиция закрыта. Хотя надо учитывать, что Ризныком активно интересуются в Европе.

Николай Матвиенко. Фото: instagram.com/koliamatvienko

Защитники

В центре защиты все плюс-минус, здесь есть стабильная основная пара защитников Валерий Бондарь — Николай Матвиенко (последним периодически интересуются в Европе, но дальше любопытства дело не дошло). Есть новичок Диего Арройо. Есть еще один легионер — Алаа Грам.

Левый фланг — здесь есть определенные вопросы. Основным игроком является Педро Энрике. Есть грузин Иракли Азаров, который мог покинуть команду зимой. Оба — не самые надежные варианты на этой позиции. Поэтому здесь, возможно, стоило бы рассмотреть альтернативные варианты с рынка.

Правый фланг. Здесь Ефим Конопля и Винисиус Тобиас. По состоянию на сейчас позицию можно называть укомплектованной.

Марлон Гомес. Фото: instagram.com/mgomes

Полузащитники

Здесь можно очень коротко. По состоянию на сейчас все линии команды укомплектованы, кроме одной.

У "Шахтера" есть очевидные проблемы в опорной зоне, где после ухода Тараса Степаненко чистых и стабильных опорников не осталось.

Есть Дмитрий Крыськив, но он все же не чистый опорник. Есть Марлон Гомес, но он все же больше про атаку.

Еще один вопрос может возникнуть по правому флангу атаки. Зимой команда осталась без Александра Зубкова, который переехал в Турцию. Справа в последних матчах играл Марьян Швед, но очевидно, что Пушич от усиления на этой позиции не отказался бы.

Лассина Траоре. Фото: instagram.com/fcshakhtar

Форварды

Лассина Траоре и Кауан Элиас. Иногда на позиции форварда играл Эгинальду. Это неплохо, но этого объективно мало в плане глубины состава. И это та позиция, которая должна была бы получить еще усиление.

Тем более, учитывая травматичность Траоре.

Вывод

У "Шахтера" не такие кадровые пробелы, как у киевского "Динамо". И для длинной дистанции эта команда, очень похоже, готова лучше. Как и для игры на два фронта. Тем не менее есть определенные позиции, которые команде стоило бы усилить уже сейчас.

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