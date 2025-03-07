Трансфери Шахтаря — які позиції клубу варто підсилити

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar

Чемпіонат України з футболу вийшов з зимової перерви. Команди вже відіграли декілька матчів, боротьба триває як нагорі, так і у "підвалі" турнірної таблиці.

Донецький "Шахтар" продовжує погоню за лідером УПЛ київським "Динамо", поки що це вдається для "гірників" непогано, пише портал Новини.LIVE.

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Чи вистачило зусиль "Шахтаря", щоб закрити всі кадрові проблеми? Нумо розбиратися.

Дмитро Різник. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk

Голкіпер

Тут все стабільно. Дмитро Різник — основний голкіпер. Запасний — молодий талант Кирило Фесюн, якого не так давно придбали в "Колоса".

В цілому, наразі ця позиція закрита. Хоча треба враховувати, що Різником активно цікавляться у Європі.

Микола Матвієнко. Фото: instagram.com/koliamatvienko

Захисники

У центрі захисту все плюс-мінус, тут є стабільна основна пара захисників Валерій Бондар - Микола Матвієнко (останнім періодично цікавляться у Європі, але далі цікавості справа не дійшла). Є новачок Дієго Арройо. Є ще один легіонер — Алаа Грам.

Лівий фланг — тут є певні питання. Основним гравцем є Педро Енріке. Є грузин Іраклі Азаров, який міг залишити команду взимку. Обидва — не найнадійніші варіанти на цій позиції. Тому тут, можливо, варто було б розглянути альтернативні варіанти з ринку.

Правий фланг. Тут Юхим Конопля та Вінісіус Тобіас. Станом на зараз позицію можна називати укомплектованою.

Марлон Гомес. Фото: instagram.com/mgomes

Півзахисники

Тут можна дуже коротко. Станом на зараз усі лінії команди укомплектовані, окрім однієї.

У "Шахтаря" є очевидні проблеми в опорній зоні, де після відходу Тараса Степаненка чистих і стабільних опорників не залишилося.

Є Дмитро Криськів, але він все ж таки не чистий опорник. Є Марлон Гомес, але він все ж таки більше про атаку.

Ще одне питання може виникнути щодо правого флангу атаки. Взимку команда залишилась без Олександра Зубкова, який переїхав до Туреччини. Праворуч в останніх матчах грав Мар'ян Швед, але очевидно, що Пушич від посилення на цій позиції не відмовився б.

Лассіна Траоре. Фото: instagram.com/fcshakhtar

Форварди

Лассіна Траоре та Кауан Еліас. Інколи на позиції форварда грав Егінальду. Це непогано, але цього об'єктивно мало в плані глибини складу. І це та позиція, яка мала б отримати ще посилення.

Тим більше враховуючи травматичність Траоре.

Висновок

У "Шахтаря" не такі кадрові пробіли, як у київського "Динамо". І для довгої дистанції ця команда, дуже схоже, готова краще. Як і для гри на два фронти. Проте, є певні позиції, які команді варто було б підсилити вже зараз.

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