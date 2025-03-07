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Буткевич відмовився платити гравцям Полісся — відома причина

7 березня 2025 15:47
Іван Крутогоров - Редактор
Буткевич перестав платити гравцям Полісся
Президент "Полісся" Геннадій Буткевич. Фото: пресслужба клубу
Іван Крутогоров - Редактор

Футболісти "Полісся" залишилися без частини виплат. Президент житомирського клубу Геннадій Буткевич ухвалив важливе рішення щодо команди.

Гравці не отримуватимуть преміальні за деякі матчі, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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У другій частині сезону Геннадій Буткевич змінив систему преміальних виплат для футболістів "Полісся". Президент клубу, як і раніше, заохочуватиме команду за успішні матчі, проте з'явилися нюанси.

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Гравці "Полісся" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Футболістів позбавили деяких виплат

Президент "Полісся" не заплатив футболістам за перемогу в матчі 20 туру. Підопічні Імада Ашура обіграли вдома "Чорноморець" із рахунком 3:1 і продовжили претендувати на місце в єврокубках за підсумками сезону.

Геннадій Буткевич не відмовився преміювати гравців за успішні поєдинки. Однак із цього року він виплачуватиме преміальні тільки за перемоги над командами, які входять до вісімки найкращих в УПЛ. "Чорноморець" не входить до цієї категорії.

Наступним суперником "Полісся" стане "Верес". За підсумками 20 матчів житомирська команда посідає 4 місце в турнірній таблиці УПЛ.

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