Буткевич перестав платити гравцям Полісся

Буткевич відмовився платити гравцям Полісся — відома причина
Футболісти "Полісся" залишилися без частини виплат. Президент житомирського клубу Геннадій Буткевич ухвалив важливе рішення щодо команди.
Гравці не отримуватимуть преміальні за деякі матчі, повідомив журналіст Ігор Бурбас.
У другій частині сезону Геннадій Буткевич змінив систему преміальних виплат для футболістів "Полісся". Президент клубу, як і раніше, заохочуватиме команду за успішні матчі, проте з'явилися нюанси.
Футболістів позбавили деяких виплат
Президент "Полісся" не заплатив футболістам за перемогу в матчі 20 туру. Підопічні Імада Ашура обіграли вдома "Чорноморець" із рахунком 3:1 і продовжили претендувати на місце в єврокубках за підсумками сезону.
Геннадій Буткевич не відмовився преміювати гравців за успішні поєдинки. Однак із цього року він виплачуватиме преміальні тільки за перемоги над командами, які входять до вісімки найкращих в УПЛ. "Чорноморець" не входить до цієї категорії.
Наступним суперником "Полісся" стане "Верес". За підсумками 20 матчів житомирська команда посідає 4 місце в турнірній таблиці УПЛ.
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