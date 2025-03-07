Ребров ухвалив рішення щодо Ярмоленка у збірній України

Андрій Ярмоленко у формі національної команди. Фото: instagram.com/yarmolenkoandrey/

Лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко зможе знову вийти на поле у футболці збірної України. Досвідчений півзахисник отримає виклик до табору національної команди на важливі матчі.

Ярмоленко повертається в основну заявку збірної України, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Андрій Ярмоленко в "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Ярмоленко отримає виклик

Лідер київського "Динамо" проводить впевнений сезон. На рахунку 35-річного півзахисника вже 7 голів у нинішньому сезоні. Понад рік тому він втратив статус капітана та основного футболіста збірної України, однак ситуація може змінитися.

Остаточна заявка "синьо-жовтих" на матчі з Бельгією стане відома наступного тижня. Серед втрат опинився півзахисник турецького "Трабзонспора" Олександр Зубков, який нещодавно отримав травму. Також до заявки не буде включений Михайло Мудрик, який чекає на результати повторної допінг-проби.

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