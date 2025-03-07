Ребров принял решение по поводу Ярмоленко в сборной Украины

Андрей Ярмоленко в форме национальной команды. Фото: instagram.com/yarmolenkoandrey/

Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко сможет снова выйти на поле в футболке сборной Украины. Опытный полузащитник получит вызов в лагерь национальной команды на важные матчи.

Ярмоленко возвращается в основную заявку сборной Украины, сообщил журналист Игорь Бурбас.

Читайте также:

Сборная Украины сыграет с Бельгией 20 и 23 марта. Тренерский штаб национальной команды уже работает над заявкой "сине-желтых" на поединки плей-офф Лиги Наций. Травмы некоторых игроков приведут к изменению в составе сборной Украины.

Андрей Ярмоленко в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Ярмоленко получит вызов

Лидер киевского "Динамо" проводит уверенный сезон. На счету 35-летнего полузащитника уже 7 голов в нынешнем сезоне. Больше года назад он потерял статус капитана и основного футболиста сборной Украины, однако ситуация может измениться.

Окончательная заявка "сине-желтых" на матчи с Бельгией станет известна на следующей неделе. Среди потерь оказался полузащитник турецкого "Трабзонспора" Александр Зубков, который недавно получил травму. Также в заявку не будет включен Михаил Мудрик, который ждет результаты повторной допинг-пробы.

Напомним, киевское "Динамо" мы проанализировали кадровую ситуацию и зимнюю трансферную кампанию киевского "Динамо".

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может уступить свою должность другому известному тренеру.

У сборной Украины накопились большие проблемы, с которыми необходимо разобраться за две недели.

Бывший наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань летом готовится уйти из "Александрии" в другую команду.