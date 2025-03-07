Ребров принял решение по поводу Ярмоленко в сборной Украины

Ярмоленко возвращается в сборную Украины — в каком качестве
Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко сможет снова выйти на поле в футболке сборной Украины. Опытный полузащитник получит вызов в лагерь национальной команды на важные матчи.
Ярмоленко возвращается в основную заявку сборной Украины, сообщил журналист Игорь Бурбас.
Сборная Украины сыграет с Бельгией 20 и 23 марта. Тренерский штаб национальной команды уже работает над заявкой "сине-желтых" на поединки плей-офф Лиги Наций. Травмы некоторых игроков приведут к изменению в составе сборной Украины.
Ярмоленко получит вызов
Лидер киевского "Динамо" проводит уверенный сезон. На счету 35-летнего полузащитника уже 7 голов в нынешнем сезоне. Больше года назад он потерял статус капитана и основного футболиста сборной Украины, однако ситуация может измениться.
Окончательная заявка "сине-желтых" на матчи с Бельгией станет известна на следующей неделе. Среди потерь оказался полузащитник турецкого "Трабзонспора" Александр Зубков, который недавно получил травму. Также в заявку не будет включен Михаил Мудрик, который ждет результаты повторной допинг-пробы.
Напомним, киевское "Динамо" мы проанализировали кадровую ситуацию и зимнюю трансферную кампанию киевского "Динамо".
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может уступить свою должность другому известному тренеру.
У сборной Украины накопились большие проблемы, с которыми необходимо разобраться за две недели.
Бывший наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань летом готовится уйти из "Александрии" в другую команду.
Читайте Новини.LIVE!