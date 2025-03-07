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Ярмоленко возвращается в сборную Украины — в каком качестве

7 марта 2025 14:28
Иван Крутогоров - Редактор
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко в сборной Украины
Андрей Ярмоленко в форме национальной команды. Фото: instagram.com/yarmolenkoandrey/
Иван Крутогоров - Редактор

Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко сможет снова выйти на поле в футболке сборной Украины. Опытный полузащитник получит вызов в лагерь национальной команды на важные матчи.

Ярмоленко возвращается в основную заявку сборной Украины, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Ярмоленко получит вызов 

Лидер киевского "Динамо" проводит уверенный сезон. На счету 35-летнего полузащитника уже 7 голов в нынешнем сезоне. Больше года назад он потерял статус капитана и основного футболиста сборной Украины, однако ситуация может измениться. 

Окончательная заявка "сине-желтых" на матчи с Бельгией станет известна на следующей неделе. Среди потерь оказался полузащитник турецкого "Трабзонспора" Александр Зубков, который недавно получил травму. Также в заявку не будет включен Михаил Мудрик, который ждет результаты повторной допинг-пробы. 

Напомним, киевское "Динамо" мы проанализировали кадровую ситуацию и зимнюю трансферную кампанию киевского "Динамо". 

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