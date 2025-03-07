Буткевич перестал платить игрокам Полесья

Буткевич отказался платить игрокам Полесья — известна причина
Футболисты "Полесья" остались без части выплат. Президент житомирского клуба Геннадий Буткевич принял важное решение в отношении команды.
Команда не будет получать премиальные за некоторые матчи, сообщил журналист Игорь Бурбас.
Во второй части сезона Геннадий Буткевич поменял систему премиальных выплат для футболистов "Полесья". Президент клуба по-прежнему будет поощрять команду за успешные матчи, однако появились нюансы.
Игроки лишились некоторых выплат
Президент "Полесья" не заплатил футболистам за победу в матче 20 тура. Подопечные Имада Ашура обыграли дома "Черноморец" со счетом 3:1 и продолжили претендовать на место в еврокубках по итогам сезона.
Геннадий Буткевич не отказался премировать игроков за успешные поединки. Однако с этого года он будет выплачивать премиальные только за победы над командами, которые входят в восьмерку лучших в УПЛ. "Черноморец" не входит в эту категорию.
Следующим соперником "Полесья" станет "Верес". По итогам 20 матчей житомирская команда занимает 4 место в турнирной таблице УПЛ.
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