Буткевич перестал платить игрокам Полесья

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич. Фото: пресс-служба клуба

Футболисты "Полесья" остались без части выплат. Президент житомирского клуба Геннадий Буткевич принял важное решение в отношении команды.

Команда не будет получать премиальные за некоторые матчи, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Во второй части сезона Геннадий Буткевич поменял систему премиальных выплат для футболистов "Полесья". Президент клуба по-прежнему будет поощрять команду за успешные матчи, однако появились нюансы.

Игроки "Полесья" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Игроки лишились некоторых выплат

Президент "Полесья" не заплатил футболистам за победу в матче 20 тура. Подопечные Имада Ашура обыграли дома "Черноморец" со счетом 3:1 и продолжили претендовать на место в еврокубках по итогам сезона.

Геннадий Буткевич не отказался премировать игроков за успешные поединки. Однако с этого года он будет выплачивать премиальные только за победы над командами, которые входят в восьмерку лучших в УПЛ. "Черноморец" не входит в эту категорию.

Следующим соперником "Полесья" станет "Верес". По итогам 20 матчей житомирская команда занимает 4 место в турнирной таблице УПЛ.

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