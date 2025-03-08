Дружина новачка Динамо — хто така Анна Лучкевич

Анна Лучкевич. Фото: instagram.com/_anna_luch_

Незадовго до закриття трансферного вікна в Україні київське "Динамо" підсилило правий фланг захисту. Після того, як команда втратила на 1,5 місяця через травму Олександра Тимчика, вони підписали Валерія Лучкевича, який пішов з "Колосу" вільним агентом.

Крім складу "Динамо", поповнилась й команда дружин футболістів, повідомив портал Новини.LIVE,

Читайте також:

Анна Лучкевич. Фото: instagram.com/_anna_luch_

Лучкевич одружений на Анні, яка активно веде свої соцмережі. В Instagram у дівчин 61,1 тисяч фоловерів.

Дружина новачка "Динамо"

Дружиною 29-річного футболіста є красуня Анна, з якою вони одружені з 2017 року. Починаючи з 2020-го пара виховує сина Леона.

Анна Лучкевич. Фото: instagram.com/_anna_luch_

У Анни дуже цікавий Instagram, оскільки там є модельні фото, на яких вона має дуже гарний виглядає, є там й знімки із сім’єю та з подорожей.

Анна, Валерій та Леон Лучкевичі. Фото: instagram.com/_anna_luch_

Цікаво, що хобі Анни є психологія, яку вона хоче зробити своєю професією, бо дівчина наразі здобуває освіту психолога.

Зазначимо, що Лучкевич підписав контракт з "Динамо" до завершення цього сезону.

Нагадаємо, головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань стане вільним агентом наприкінці сезону — які команди він може зацікавити.

Сергій Ребров може покинути збірну України після матчів з Бельгією — його місце займе інший тренер.

У "Динамо" з'явилися проблеми зі складом, які можуть вплинути на шанси команди стати чемпіоном.

"Шахтар" припустився помітних помилок на трансферному ринку та ускладнив завдання виграти титул у цьому сезоні.