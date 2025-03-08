Яких футболістів Ребров незаслужено не викликав на матчі проти Бельгії

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров оголосив склад на стикові матчі Ліги націй проти Бельгії, заплановані на 20 та 23 березня. Ці поєдинки визначать, чи залишаться "синьо-жовті" в дивізіоні А.

Після оголошення складу вболівальники звернули увагу на відсутність кількох гравців, яких очікували побачити в основній команді.

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Сергій Ребров. Фото: УАФ

Якщо не враховувати Володимира Бражка, який допомагатиме молодіжній збірній готуватися до Євро-2025, можна виділити трьох футболістів, яких Ребров, можливо, несправедливо проігнорував.

Олександр Зубков ("Трабзонспор")

Олександр Зубков, один із колишніх лідерів "Шахтаря", узимку 2025 року перейшов до турецького "Трабзонспора". У новій команді він майже завжди виходить у стартовому складі, коли не травмований.

Турецька Суперліга значно сильніша та конкурентніша за УПЛ, що підкреслює рівень його гри. До того ж Зубков має більше досвіду, ніж Олексій Гуцуляк чи Олександр Назаренко, які отримали виклик.

Олександр Зубков. Фото: УАФ

Цікаво, що 8 березня 2025 року в 25-му турі проти "Хатайспора" (1:2) він забив свій дебютний гол у Туреччині на 42-й хвилині. За шість матчів у новому клубі Зубков записав на свій рахунок один гол і один асист.

Його швидкість, техніка та точні навіси з флангу могли б стати важливою зброєю проти Бельгії. Після відновлення від травми він повернувся до оптимальної форми, тож його не виклик виглядає нелогічним, особливо з огляду на попередній досвід у збірній.

Ілля Крупський ("Ворскла")

Захисник "Ворскли" Ілля Крупський — ще один гравець, чия відсутність у складі викликає здивування.

У сезоні 2024/25 20-річний футболіст став ключовою фігурою полтавського клубу, а після зимової паузи демонструє навіть кращу та стабільнішу гру, ніж Олексій Сич із "Карпат".

Ілля Крупський. Фото: УАФ

Водночас травма Олександра Тимчика з "Динамо" та статус Юхима Коноплі як гравця ротації в "Шахтарі" відкривають вакансію на правому фланзі оборони.

Крупський не лише надійно обороняється, а й активно підключається до атак, що могло б додати свіжості й енергії в матчах із бельгійцями. Його ігнорування виглядає несподіваним рішенням.

Георгій Бущан ("Динамо")

Георгій Бущан колись був основним воротарем збірної України, але поступився місцем молодшим конкурентам — Анатолію Трубіну та Андрію Луніну. Однак це "програш" існує лише в уяві Реброва, адже рівень Бущана не поступається конкурентам.

Георгій Бущан. Фото: УАФ

В "Аль-Шабабі" Бущан має постійну ігрову практику, коли в його суперниках сильніші гравці ніж в УПЛ. Але збірній наразі необхідний його досвід, бо Трубін знаходиться в не найкращій формі й психологічно піддається тиску португальської преси та фанатів, а Лунін досі є дублером Тібо Куртуа.

Через наведені приклади за спиною Трубіна та Луніна мав би бути досвідчений воротар.

До того ж у Бущана є хороша репутація в колективі, бо він гарний жартівник й тому часто міг розрядити атмосферу. Така людина в роздягальні дуже потрібна.

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