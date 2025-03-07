Ребров здивував заявкою збірної України на плей-офф Ліги Націй

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров обрав футболістів, які прибудуть у розташування національної команди. У березні "синьо-жовті" проведуть два офіційні поєдинки з Бельгією.

Вибір Реброва здивував багатьох уболівальників, у списку не виявилося деяких знакових гравців, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Читайте також:

Збірна України посіла друге місце в групі В1 Ліги Націй і заслужила право боротися в плей-офф за місце в елітному дивізіоні. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Бельгії. На Євро-2024 ці суперники зустрічалися на стадії групового турніру, і той матч завершився з рахунком 0:0.

Олександр Зінченко не потрапив до заявки. Фото: УАФ

Кого Ребров викликав до збірної України

Цього разу команда має зіграти два поєдинки, 20 і 23 березня. Головний тренер "синьо-жовтих" не викликав на весняний збір кількох гравців, які зіграли у складі національної команди не один десяток матчів. Захисник Олександр Тимчик отримав травму на тренуванні "Динамо", а Олександр Зінченко опинився в запасі лондонського "Арсеналу".

Заявка збірної України на поєдинки з Бельгією. Фото: скриншот УАФ

Відбулася рокіровка і серед претендентів на місце у воротах. Голкіпер "Шахтаря" Дмитро Різник потрапив до заявки, а Георгій Бущан, який взимку поїхав до Саудівської Аравії, перемістився до резервного списку. У ньому ж опинилися Олександр Сваток ("Остін", США), Денис Попов та Владислав Кабаєв ("Динамо"), Дмитро Криськів ("Шахтар") та Олександр Зубков ("Трабзонспор").

Нагадаємо, екснаставник олімпійської збірної України Руслан Ротань влітку готується перейти в інший клуб.

У разі невдалого виступу в протистоянні з Бельгією у збірної України може з'явитися інший головний тренер.

Київське "Динамо" стало фаворитом у боротьбі за чемпіонський титул, але у команди Олександра Шовковського є кілька слабких місць.

Донецький "Шахтар" знову відстав від лідерів турнірної таблиці, і на те є вагові причини, пов'язані з комплектуванням складу.