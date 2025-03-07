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Ребров сделал неожиданный выбор — заявка сборной Украины

7 марта 2025 19:07
Иван Крутогоров - Редактор
Ребров удивил заявкой сборной Украины на плей-офф Лиги Наций
Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров. Фото: УАФ
Иван Крутогоров - Редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал футболистов, которые прибудут в расположение национальной команды. В марте "сине-желтые" проведут два официальных поединка с Бельгией. 

Выбор Реброва удивил многих болельщиков, в списке не оказалось некоторых знаковых игроков, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Сборная Украины заняла второе место в группе В1 Лиги Наций и заслужила право сражаться в плей-офф за место в элитном дивизионе. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Бельгии. На Евро-2024 эти соперники встречались на стадии группового турнира, и тот матч завершился со счетом 0:0. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко не попал в заявку. Фото: УАФ

Кого Ребров вызвал в сборную Украины 

На этот раз команда предстоит сыграть два поединка, 20 и 23 марта. Главный тренер "сине-желтых" не вызвал на весенний сбор несколько игроков, которые сыграли в составе национальной команды не один десяток матчей. Защитник Александр Тымчик получил травму на тренировке "Динамо", а Александр Зинченко оказался в запасе лондонского "Арсенала". 

Заявка сборной Украины на матчи Лиги Наций
Заявка сборной Украины на поединки с Бельгией. Фото: скриншот УАФ

Состоялась рокировка и среди претендентов на место в воротах. Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык попал в заявку, а Георгий Бущан, который зимой уехал в Саудовскую Аравию, переместился в резервный список. В нем же оказались Александр Сваток ("Остин", США), Денис Попов и Владислав Кабаев ("Динамо"), Дмитрий Крыськив ("Шахтер") и Александр Зубков ("Трабзонспор"). 

Напомним, экс-наставник олимпийской сборной Украины Руслан Ротань летом готовится перейти в другой клуб. 

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