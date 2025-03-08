Каких футболистов Ребров незаслуженно не вызвал на матчи против Бельгии

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров объявил состав на стыковые матчи Лиги наций против Бельгии, запланированные на 20 и 23 марта. Эти поединки определят, останутся ли "сине-желтые" в дивизионе А.

После объявления состава болельщики обратили внимание на отсутствие нескольких игроков, которых ожидали увидеть в основной команде.

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Сергей Ребров. Фото: УАФ

Если не учитывать Владимира Бражко, который будет помогать молодежной сборной готовиться к Евро-2025, можно выделить трех футболистов, которых Ребров, возможно, несправедливо проигнорировал.

Александр Зубков ("Трабзонспор")

Александр Зубков, один из бывших лидеров "Шахтера", зимой 2025 года перешел в турецкий "Трабзонспор". В новой команде он почти всегда выходит в стартовом составе, когда не травмирован.

Турецкая Суперлига значительно сильнее и конкурентнее УПЛ, что подчеркивает уровень его игры. К тому же Зубков имеет больше опыта, чем Алексей Гуцуляк или Александр Назаренко, которые получили вызов.

Александр Зубков. Фото: УАФ

Интересно, что 8 марта в 25-м туре против "Хатайспора" (1:2) он забил свой дебютный гол в Турции на 42-й минуте. За шесть матчей в новом клубе Зубков записал на свой счет один гол и один ассист.

Его скорость, техника и точные навесы с фланга могли бы стать важным оружием против Бельгии. После восстановления от травмы он вернулся к оптимальной форме, поэтому его не вызов выглядит нелогичным, особенно учитывая предыдущий опыт в сборной.

Илья Крупский ("Ворскла")

Защитник "Ворсклы" Илья Крупский — еще один игрок, чье отсутствие в составе вызывает удивление.

В сезоне 2024/25 20-летний футболист стал ключевой фигурой полтавского клуба, а после зимней паузы демонстрирует даже лучшую и более стабильную игру, чем Алексей Сыч из "Карпат".

Илья Крупский. Фото: УАФ

В то же время травма Александра Тымчика из "Динамо" и статус Ефима Конопли как игрока ротации в "Шахтере" открывают вакансию на правом фланге обороны.

Крупский не только надежно обороняется, но и активно подключается к атакам, что могло бы добавить свежести и энергии в матчах с бельгийцами. Его игнорирование выглядит неожиданным решением.

Георгий Бущан ("Динамо")

Георгий Бущан когда-то был основным вратарем сборной Украины, но уступил место более молодым конкурентам — Анатолию Трубину и Андрею Лунину. Однако это "проигрыш" существует лишь в воображении Реброва, ведь уровень Бущана не уступает конкурентам.

Георгий Бущан. Фото: УАФ

В "Аль-Шабабе" Бущан имеет постоянную игровую практику, когда в его соперниках игроки сильнее игроки чем в УПЛ. Но сборной пока необходим его опыт, потому что Трубин находится в не лучшей форме и психологически подвергается давлению португальской прессы и фанатов, а Лунин до сих пор является дублером Тибо Куртуа.

Из-за приведенных примеров за спиной Трубина и Лунина должен был бы быть опытный вратарь.

К тому же у Бущана есть хорошая репутация в коллективе, потому что он хороший шутник и поэтому часто мог разрядить атмосферу. Такой человек в раздевалке очень нужен.

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