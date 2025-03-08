Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ребров игнорирует трех игроков — они заслужили вызов в сборную arrow

Ребров игнорирует трех игроков — они заслужили вызов в сборную

8 марта 2025 23:01
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Каких футболистов Ребров незаслуженно не вызвал на матчи против Бельгии
Сергей Ребров. Фото: УАФ
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров объявил состав на стыковые матчи Лиги наций против Бельгии, запланированные на 20 и 23 марта. Эти поединки определят, останутся ли "сине-желтые" в дивизионе А.

После объявления состава болельщики обратили внимание на отсутствие нескольких игроков, которых ожидали увидеть в основной команде.

Читайте также:
Сергей Ребров
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Если не учитывать Владимира Бражко, который будет помогать молодежной сборной готовиться к Евро-2025, можно выделить трех футболистов, которых Ребров, возможно, несправедливо проигнорировал.

Александр Зубков ("Трабзонспор")

Александр Зубков, один из бывших лидеров "Шахтера", зимой 2025 года перешел в турецкий "Трабзонспор". В новой команде он почти всегда выходит в стартовом составе, когда не травмирован.

Турецкая Суперлига значительно сильнее и конкурентнее УПЛ, что подчеркивает уровень его игры. К тому же Зубков имеет больше опыта, чем Алексей Гуцуляк или Александр Назаренко, которые получили вызов.

Александр Зубков
Александр Зубков. Фото: УАФ

Интересно, что 8 марта в 25-м туре против "Хатайспора" (1:2) он забил свой дебютный гол в Турции на 42-й минуте. За шесть матчей в новом клубе Зубков записал на свой счет один гол и один ассист.

Его скорость, техника и точные навесы с фланга могли бы стать важным оружием против Бельгии. После восстановления от травмы он вернулся к оптимальной форме, поэтому его не вызов выглядит нелогичным, особенно учитывая предыдущий опыт в сборной.

Илья Крупский ("Ворскла")

Защитник "Ворсклы" Илья Крупский — еще один игрок, чье отсутствие в составе вызывает удивление.

В сезоне 2024/25 20-летний футболист стал ключевой фигурой полтавского клуба, а после зимней паузы демонстрирует даже лучшую и более стабильную игру, чем Алексей Сыч из "Карпат".

Илья Крупский
Илья Крупский. Фото: УАФ

В то же время травма Александра Тымчика из "Динамо" и статус Ефима Конопли как игрока ротации в "Шахтере" открывают вакансию на правом фланге обороны.

Крупский не только надежно обороняется, но и активно подключается к атакам, что могло бы добавить свежести и энергии в матчах с бельгийцами. Его игнорирование выглядит неожиданным решением.

Георгий Бущан ("Динамо")

Георгий Бущан когда-то был основным вратарем сборной Украины, но уступил место более молодым конкурентам — Анатолию Трубину и Андрею Лунину. Однако это "проигрыш" существует лишь в воображении Реброва, ведь уровень Бущана не уступает конкурентам.

Сергей Ребров
Георгий Бущан. Фото: УАФ

В "Аль-Шабабе" Бущан имеет постоянную игровую практику, когда в его соперниках игроки сильнее игроки чем в УПЛ. Но сборной пока необходим его опыт, потому что Трубин находится в не лучшей форме и психологически подвергается давлению португальской прессы и фанатов, а Лунин до сих пор является дублером Тибо Куртуа.

Из-за приведенных примеров за спиной Трубина и Лунина должен был бы быть опытный вратарь.

К тому же у Бущана есть хорошая репутация в коллективе, потому что он хороший шутник и поэтому часто мог разрядить атмосферу. Такой человек в раздевалке очень нужен.

Напомним, главный тренер Руслан Ротань уйдет из "Александрии" летом — какие клубы может заинтересовать тренер.

Сергея Реброва могут убрать из сборной, потому что уже есть кем его заменить.

Марино Пушича после этого сезона могут уволить с должности главного тренера, чтобы заменить на другого иностранного специалиста.

Ранее показала себя жена новичка "Динамо" Валерия Лучкевича, которая оказалась невероятно красивой.

футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Георгий Бущан Александр Зубков Илья Крупский
Реклама
Реклама
Реклама